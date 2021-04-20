Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

По словам президента Украины, на переговорах трёхсторонней контактной группы по Донбассу и заседаниях советников «нормандской четвёрки» было высказано «предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию».

«Господин Путин! Я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война», — заявил Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране.

14 апреля в Кремле отметили, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва не является стороной конфликта.