Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе

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Украинский лидер Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе
  • РИА Новости

По словам президента Украины, на переговорах трёхсторонней контактной группы по Донбассу и заседаниях советников «нормандской четвёрки» было высказано «предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию».

«Господин Путин! Я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война», — заявил Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране.

14 апреля в Кремле отметили, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва не является стороной конфликта.

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