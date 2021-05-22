«Говорят об одном, делают другое»: в Кремле отреагировали на новые санкции США в отношении «Северного потока — 2»

Соединённые Штаты проявили непоследовательность, утвердив новые санкции в отношении «Северного потока — 2», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Вашингтон «говорит об одном, делает другое», при этом ограничительные меры введены на фоне заявлений Белого дома о желании организовать встречу Владимира Путина и Джо Байдена. Песков подчеркнул, что решение о целесообразности переговоров будет принято после анализа сложившейся ситуации. Ранее Минфин США сообщил о санкциях против ряда российских организаций и судов, задействованных в строительстве газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле хотели бы разобраться в действиях США, утвердивших новые санкции в отношении «Северного потока — 2» на фоне заявлений о желании провести встречу лидеров двух стран.

Ранее Минфин США ввёл санкции против российских компаний и кораблей, задействованных в строительстве газопровода.

«Надо разобраться. У коллег всё как всегда. Говорят об одном, делают другое», — приводит Интерфакс ответ Пескова на вопрос о том, будет ли Москва учитывать новые санкции США при принятии решения о возможной встрече Путина и Байдена.

«Посмотрим, как нам лучше будет», — заключил Песков.

Напомним, 13 апреля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом, в ходе которой американская сторона предложила провести встречу двух лидеров.

В дальнейшем Москва и Вашингтон сделали ряд заявлений о перспективах такого саммита. Однако позднее в Кремле сообщили, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия решения по поводу встречи.

Новые санкции

В опубликованном Минфином США 21 мая санкционном списке значатся ФГБУ «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис» и АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».

Отмечается, что сотрудничество с «Морской спасательной службой» разрешено в тех случаях, когда речь не идёт о работах по строительству «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

В санкционный список также вошли 13 судов, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Среди них — «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Напомним, строительство «Северного потока — 2» началось в 2018 году. По состоянию на 17 мая 2021 года остаётся проложить 80 км труб, тогда как общая длина магистрали составляет 1230 км.

Комментируя новые решения Минфина США, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин отметил, что Вашингтон накладывает санкции фактически в автоматическом режиме.

«Американские санкции против России «заряжены». Как бы странно это ни звучало, мне кажется, это какая-то программа, когда через определённые промежутки времени нужно возобновлять какие-то действия против страны, которая тебе не нравится», — сказал Домрин в беседе с RT.

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Он отметил, что в отношениях России и США политика определяет экономику. Вместе с тем, по словам эксперта, эти взаимоотношения оказывают непосредственное влияние на партнёров США в Европе.

«Это же противоречит экономическим интересам Евросоюза. Когда вместо того, чтобы получать дешёвый газ из России, Европа получает политическую указивку от Америки относительного того, что она будет находиться в «экономической зависимости от России», и лучше покупать куда более дорогой сжиженный газ США. На этом, собственно, всё и строится», — заключил Домрин.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что «в национальных интересах Соединённых Штатов воздержаться от применения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, её управляющего директора Маттиаса Варнига и должностных лиц Nord Stream 2 AG».

Вместе с тем в заявлении американской стороны отмечалось, что США продолжат выступать против реализации проекта, который якобы представляет угрозу энергетической безопасности Европы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Reuters

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При этом в Белом доме ранее признали, что Вашингтон уже вряд ли способен повлиять на реализацию проекта.

«Каким образом мы могли бы остановить проект, который был построен в другой стране на 95%?» — сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая во время брифинга на соответствующий вопрос журналиста.

Эксперты не исключают, что недавние шаги Белого дома по отношению к «Северному потоку — 2» могли иметь скрытую мотивацию. В частности, вероятная цель заявлений Вашингтона о нежелательности ограничительных мер в отношении Nord Stream 2 AG и её руководства — увеличить шансы на проведение встречи Путина и Байдена. Такой точки зрения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Решение администрации Белого дома довольно двусмысленное и может носить конъюнктурный характер. Байден таким образом посылает сигнал России для того, чтобы встреча в июне с Владимиром Путиным состоялась. Для американского президента это очень важно, поскольку Байден явно считает предстоящее событие выигрышным для себя», — пояснил эксперт в комментарии RT.