Axios: администрация Байдена откажется от санкций в отношении Nord Stream 2 AG

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RT
Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Axios: администрация Байдена откажется от санкций в отношении Nord Stream 2 AG
  • Reuters

Об этом информирует портал Axios со ссылкой на два источника.

Ранее сообщалось, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне. 

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2». Он отметил, что «проект реализует не только российская сторона, но и консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении «Северного потока — 2» до конца».

В апреле член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк также прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2», в том числе позицию США в отношении газопровода. В беседе с ФАН он высказал мнение, что у Соединённых Штатов есть шанс не загонять двусторонние отношения в тупик, если Вашингтон проявит готовность к конструктивному содержательному диалогу.

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