Новак прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал в интервью газете «Московский комсомолец» ситуацию с «Северным потоком — 2».

Он отметил, что «проект реализует не только российская сторона, а консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении «Северного потока — 2» до конца».

«Это сугубо коммерческий проект, поэтому считаю, что проект будет реализован», — заявил Новак.

Ранее сообщалось, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне.