Белый дом оценил возможность помешать достройке «Северного потока — 2»

В Белом доме заявили, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода «Северный поток — 2» будет очень трудно.

«Каким образом мы могли бы остановить проект, который был построен в другой стране на 95%?» — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в ответ на заявление журналиста, что американская администрация могла бы остановить строительство газопровода.

Она также отметила, что США ввели ограничительные меры в отношении четырёх российских предприятий и судов, которые участвовали в санкционной деятельности.

«Мы также наложили санкции на девять судов, принадлежащих российскому правительству... определённо предприняли значительные шаги и публично и в частном порядке заявляли о своей оппозиции этому плану», — добавила пресс-секретарь.

Ранее сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».