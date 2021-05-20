Белый дом оценил возможность помешать достройке «Северного потока — 2»

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В Белом доме заявили, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода «Северный поток — 2» будет очень трудно.
Белый дом оценил возможность помешать достройке «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Каким образом мы могли бы остановить проект, который был построен в другой стране на 95%?» — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в ответ на заявление журналиста, что американская администрация могла бы остановить строительство газопровода.

Она также отметила, что США ввели ограничительные меры в отношении четырёх российских предприятий и судов, которые участвовали в санкционной деятельности.

«Мы также наложили санкции на девять судов, принадлежащих российскому правительству... определённо предприняли значительные шаги и публично и в частном порядке заявляли о своей оппозиции этому плану», — добавила пресс-секретарь.

Ранее сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».

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