Блинкен заявил, США будут продолжать выступать против строительства «Северного потока — 2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты продолжат выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».
Блинкен заявил, США будут продолжать выступать против строительства «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Мы будем продолжать выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергетическую безопасность Европы, Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС», — цитирует ТАСС утверждение Блинкена.

Он также отметил, что данная позиция Вашингтона по отношению к проекту «непоколебима».

Однако ранее сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

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