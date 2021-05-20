Госдеп подтвердил, что США отказались вводить санкции против Nord Stream 2

Сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

«Администрация (президента США Джо. — RT) Байдена объявила, что приостановит обязательные санкции против компании Nord Stream 2 AG и её гендиректора Маттиаса Варнига», — цитирует РИА Новости заявление Менендеса.

Отмечается, что такое решение было принято в интересах национальной безопасности.

Согласно письменному заявлению сенатора, конгресс подтвердил соответствующий доклад американского Госдепа.

Накануне в СМИ появилась информация, что администрация Байдена откажется от санкций против Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании.