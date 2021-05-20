Госдеп подтвердил, что США отказались вводить санкции против Nord Stream 2
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«Администрация (президента США Джо. — RT) Байдена объявила, что приостановит обязательные санкции против компании Nord Stream 2 AG и её гендиректора Маттиаса Варнига», — цитирует РИА Новости заявление Менендеса.
Отмечается, что такое решение было принято в интересах национальной безопасности.
Согласно письменному заявлению сенатора, конгресс подтвердил соответствующий доклад американского Госдепа.
Накануне в СМИ появилась информация, что администрация Байдена откажется от санкций против Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании.