Госдеп подтвердил, что США отказались вводить санкции против Nord Stream 2

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Сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.
Госдеп подтвердил, что США отказались вводить санкции против Nord Stream 2
  • © Aксель Шмидт / nord-stream2.com

«Администрация (президента США Джо. — RT) Байдена объявила, что приостановит обязательные санкции против компании Nord Stream 2 AG и её гендиректора Маттиаса Варнига», — цитирует РИА Новости заявление Менендеса.

Отмечается, что такое решение было принято в интересах национальной безопасности. 

Согласно письменному заявлению сенатора, конгресс подтвердил соответствующий доклад американского Госдепа.

Накануне в СМИ появилась информация, что администрация Байдена откажется от санкций против Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании.

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