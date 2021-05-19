В Кремле оценили данные о планах США отказаться от части санкций против «Северного потока — 2»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ данные о том, что администрация президента США Джо Байдена откажется от некоторых санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
В Кремле оценили данные о планах США отказаться от части санкций против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Речь идёт пока об обезличенных публикациях, поэтому это вряд ли можно всё-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивен. Это говорит гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции», — сказал он.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что пока российская сторона не имеет каких-либо официальных подтверждений по данному вопросу.

Ранее издание Axios писало, что администрация Байдена откажется от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и её исполнительного директора.

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