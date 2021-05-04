«Ничего общего с экологией»: как немецкие зелёные пытаются сорвать строительство «Северного потока — 2»
- © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии могут продолжиться в конце мая, сообщили в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH). В пресс-службе регулятора пояснили, что тогда начнёт действовать разрешение на строительство, выданное ещё в 2018 году.
Пока работы приостановлены из-за иска немецкой экологической организации NABU. Активисты потребовали отменить разрешение BSH на прокладку трубы на участке в 16,5 км в исключительной экономической зоне Германии, которое было ранее выдано на период до начала лета. На время рассмотрения иска действие этого разрешения приостанавливается.
«С конца мая будет разрешено продолжить строительство «Северного потока — 2» в соответствии с текущим положением. В марте 2018 года Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы BSH.
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Оператор строительства газопровода отказался комментировать возможное влияние иска экологов на ход работ.
«Мы не комментируем потенциальные разбирательства, связанные с решениями органов государственного управления», — цитирует ТАСС заявление компании.
Климатический радикализм
Накануне неправительственная природоохранная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU) опротестовала в суде выдачу регулятором разрешения на строительство «Северного потока —2». В NABU напомнили, что выступают против строительства газопровода с 2018 года и назвали иск «единственным способом ограничить ущерб Балтийскому морю».
«Нашим прежним опротестованием мы достигли того, что в особенно чувствительный период зимовья в заповеднике для птиц нельзя было вести строительство. Однако «Северный поток — 2» также напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади более чем 16 футбольных полей, область воздействия в целом — более чем в десять раз больше», — заявил председатель NABU Йорг-Андреас Крюгер.
При этом в начале апреля регулятор BSH отклонил требование NABU и ещё одной природоохранной структуры Deutsche Umwelthilfe (DUH) отозвать разрешение на прокладку трансбалтийского газопровода.
«После оценки сомнений, выраженных в протестах (заявителей. — RT), и новой всеобъемлющей экологической и природоохранной проверки выданное ранее разрешение остаётся законным», — заявили тогда в BSH.
В середине апреля экологи из DUH также подали иск в административный суд Гамбурга против выданного ранее BSH разрешения на ведение работ в чувствительный период гнездования птиц.
«DUH считает разрешение BSH на дальнейшее строительство от января 2021 года неправомерным: потребности в «Северном потоке — 2» нет, последствия для климатических целей (целей политики по защите климата) игнорируются, влияние на морских птиц и морских свиней на основании неактуальных данных отрицается», — заявили тогда активисты.
При этом в DUH уверены, что строительство нового газопровода в целом противоречит европейским установкам в экологической сфере. Так, исполнительный директор DUH Саша Мюллер-Краеннер заявил: «Газопровод — это крупнейший проект по ископаемым ресурсам в Европе — противоречие климатическим целям очевидно».
По мнению экспертов, претензии экологических организаций к проекту «Северный поток — 2» носят надуманный характер.
«Ранее уже проводилась экологическая экспертиза проекта, поэтому сейчас разговоры о «вреде» проекта для моря абсурдны», — отметил в комментарии RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
Не менее странно звучат заявления о том, что поставки газа якобы не нужны Германии, добавил эксперт.
«Наверное, эти экологи думают, что электричество сразу появляется в розетке, но не думают, как оно туда попадает. Да, есть мнение, что новые технологии в сфере возобновляемой энергетики позволят в будущем отказаться от ископаемого топлива. Однако сделать это трудно, и до середины текущего века окончательный переход вряд ли возможен», — отметил Сидоров.
Похожей точки зрения придерживается директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.
«Этот иск — новая попытка остановить строительство, которая не имеет ничего общего с экологией. Ранее была проведена оценка воздействия проекта на окружающую среду, после чего было получено положительное заключение экспертизы как на национальном, так и на международном уровне, где говорится, что укладка газопровода не вредит экологии», — напомнил эксперт в беседе с RT.
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Подверг сомнению эксперт и позицию немецких экологов по ископаемому топливу.
«Германия отказалась от АЭС, собирается закрыть угольные электростанции, а также мусоросжигательные заводы. Если она откажется и от газа и будет использовать лишь возобновляемые источники электроэнергии, то страна сможет обеспечить только 30% своих потребностей», — пояснил Пешков.
С этой оценкой согласен и заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Эксперт напомнил, что уже действующий газопровод «Северный поток» не наносит ущерба экологии Балтийского моря.
«Что касается вообще борьбы с газом, то это можно назвать климатическим радикализмом. Борьба с газом непродуктивна и лишь создаёт перекос в сторону более «грязных» источников энергии, таких как уголь», — пояснил эксперт в комментарии RT.
Борьба интересов
Министр экологии ФРГ Свенья Шульце тоже не разделяет точку зрения экологов из NABU и DUH. Ранее глава природоохранного ведомства заявила, что в случае остановки строительства газопровода «Северный поток — 2» Германия столкнётся с исками о возмещении ущерба в Международном арбитражном суде.
Кроме того, не согласна министр и с доводами экоактивистов о том, что стране следует отказаться от расширения поставок природного газа, поскольку он является ископаемым, а не возобновляемым источником энергии. Шульце напомнила, что ФРГ не может «сразу выйти из угольной, ядерной и газовой энергетик».
«В этом и следующем десятилетиях нам понадобится природный газ», — цитировала министра газета Die Welt.
- Министр экологии ФРГ Свенья Шульце
- © REUTERS/Annegret Hilse
Напомним, «Северный поток — 2» дополнит уже действующую газовую магистраль «Северный поток», и совокупный объём поставляемого на этом направлении в Европу природного газа сможет достичь 110 млрд кубометров в год. Газопровод прокладывается от района Усть-Луги в Ленинградской области до района Грайфсвальд в Германии, укладка труб в Балтийском море была начата в 2018 году.
Как сообщается на сайте компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, строительство ведётся при постоянном мониторинге состояния окружающей среды, который базируется на национальных программах экологического мониторинга стран, через юрисдикцию которых проходит труба: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
При этом против проекта активно выступают американские власти. В 2019 году США ввели против «Северного потока — 2» санкции, после чего из проекта была вынуждена выйти швейцарская компания Allseas. Из-за этого прокладка трубы была временно приостановлена. Затем «Газпром» принял решение достроить газопровод своими силами. В свою очередь, в Берлине недовольны действиями Вашингтона. Германские власти говорят о заинтересованности в достройке газопровода и осуждают односторонние экстерриториальные санкции США.
По мнению экспертов, экоактивисты, требующие сейчас остановить строительство «Северного потока — 2», действуют в интересах Вашингтона.
«Это лоббизм интересов США, поскольку американские компании давно стремятся расширять поставки СПГ на европейский рынок», — отметил Андрей Пешков.
Похожей точки зрения придерживается и Алексей Гривач.
«Прекращение строительства «Северного потока— 2» выгодно США и их союзникам, сателлитам внутри ЕС. Кроме того, в этом заинтересованы некоторые силы внутри Германии. Не стоит забывать, что природный газ — конкурент для производителей возобновляемой энергии. Все эти силы и стоят за инициативами, направленными против газопровода», — пояснил эксперт.
Вопрос ближайшего будущего
По данным на конец марта 2021 года, работы были завершены уже на 95%, оставалось уложить 121 км от общей протяжённости газопровода по двум ниткам в 2460 км.
При этом Андрей Сидоров выразил мнение, что действия немецких экоактивистов отчасти связаны с предстоящими осенью выборами в ФРГ.
«Лоббисты пытаются приостановить реализацию «Северного потока — 2» до выборов. Если по итогам голосования победу одержит «Союз 90 / Зелёные», то введение газопровода в строй может быть сорвано, поскольку эти силы давно и резко выступают против проекта», — пояснил эксперт.
Алексей Гривач, в свою очередь, не сомневается, что газопровод будет успешно достроен.
«Проект развивается, несмотря на огромное давление со стороны США и зелёного лобби в Германии. Строительство даже ускорилось после присоединения к работам второго судна-трубоукладчика в апреле. До завершения прокладки «Северного потока — 2» осталось совсем немного», — подытожил эксперт.
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