Строительство «Северного потока — 2» могут возобновить с конца мая

Строительство газопровода «Северный поток — 2» после очередного иска немецких экологов может быть возобновлено с конца мая, передаёт РИА Новости со ссылкой на Федеральное морское и гидрографическое агентство.

Там отметили, что поданный иск имеет приостанавливающее действие для разрешения на прокладку трубопровода в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 км в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море.

«С конца мая будет разрешено продолжить строительство «Северного потока — 2» в соответствии с текущим положением с разрешением», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее сообщалось, что немецкая природоохранная неправительственная организация подала иск в административный суд Гамбурга против строительства «Северного потока — 2».

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод будет достроен в 2021 году.