NABU подала иск в суд против строительства «Северного потока — 2»

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Немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток — 2».
NABU подала иск в суд против строительства «Северного потока — 2»
  • Reuters

«NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода «Северный поток — 2». Иск касается пока ещё не завершённого участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», — говорится в сообщении на сайте организации.

13 апреля жалобу в суд с требованием отменить решение регулятора о разрешении на строительство «Северного потока — 2» в водах ФРГ подала также другая немецкая природоохранная организация — Deutsche Umwelthilfe.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT заявила, что санкции США против «Северного потока — 2» грубо нарушают международное право. По её словам, Вашингтон простирает границы своей юрисдикции на иностранных граждан и на компании, которые под неё не подпадают.

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