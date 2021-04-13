Немецкие экологи подали иск против «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против строительства «Северного потока — 2».
Немецкие экологи подали иск против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Deutsche Umwelthilfe подала сегодня иск против ускоренного строительства «Северного потока — 2». Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее... Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH)», —говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, административный суд Гамбурга получил иск Немецкой организации по защите окружающей среды (DUH), начат процесс рассмотрения.

По словам представителя суда, точной информации по процессу пока нет, в том числе по возможным срокам принятия решения по существу иска.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2», в том числе позицию США в отношении газопровода. В беседе с ФАН он выразил мнение, что у Соединённых Штатов есть шанс не загонять двусторонние отношения в тупик, если Вашингтон проявит готовность к конструктивному и содержательному диалогу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить