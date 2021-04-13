Немецкие экологи подали иск против «Северного потока — 2»

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против строительства «Северного потока — 2».

«Deutsche Umwelthilfe подала сегодня иск против ускоренного строительства «Северного потока — 2». Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее... Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH)», —говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, административный суд Гамбурга получил иск Немецкой организации по защите окружающей среды (DUH), начат процесс рассмотрения.

По словам представителя суда, точной информации по процессу пока нет, в том числе по возможным срокам принятия решения по существу иска.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2», в том числе позицию США в отношении газопровода. В беседе с ФАН он выразил мнение, что у Соединённых Штатов есть шанс не загонять двусторонние отношения в тупик, если Вашингтон проявит готовность к конструктивному и содержательному диалогу.