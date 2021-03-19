Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал причастные к реализации «Северного потока — 2» компании остановить работы над проектом, чтобы не попасть под американские санкции. Глава Госдепа заявил, что президент США считает трансбалтийский газопровод «плохой сделкой», и назвал его «российским геополитическим проектом». В Госдуме напомнили Блинкену, что над «Северным потоком — 2» работает консорциум крупных европейских компаний, вложивших в его строительство значительные средства, а также призвали США к диалогу. Кроме того, на днях стало известно, что Берлин продолжает конфиденциальные переговоры с Вашингтоном и настаивает на необходимости завершения строительства газопровода.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз потребовал, чтобы занятые в реализации проекта «Северный поток — 2» компании отказались от продолжения работ во избежание американских санкций. Соответствующее заявление в четверг, 18 марта, распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава Госдепа напомнил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден считает трансбалтийский газопровод «плохой сделкой» и для Германии, и для Украины, и для других стран Центральной и Восточной Европы. В связи с этим, по словам Блинкена, специалисты его ведомства отслеживают «усилия по завершению строительства» и оценивают информацию о субъектах, которые участвуют в этом проекте.

Кроме того, он опять назвал трубопровод «российским геополитическим проектом, нацеленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности», а также напомнил о санкционном законодательстве, принятом в США в 2019 и 2020 годах.

«Госдепартамент вновь предупреждает, что любая организация, вовлечённая в проект «Северный поток — 2», рискует попасть под санкции США и должна немедленно остановить работы над газопроводом», — заявил Блинкен.

На минувшей неделе госсекретарь, выступая на слушаниях комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса США, заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых односторонних рестрикций против участников проекта.

При этом на днях стало известно, что работы по укладке второй нитки «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании должны начаться в конце марта. Такие данные со ссылкой на график работ, переданный оператором проекта Nord Stream 2 AG в Датское энергетическое агентство, обнародовали РИА Новости и ТАСС.

Отмечалось, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», согласно плану, должно в течение месяца присоединиться к работам. Сейчас «Академик Черский» проходит ходовые и предэксплуатационные испытания в районе Калининграда, а укладкой газопровода занимаются баржа «Фортуна» и несколько кораблей поддержки.

Комментируя последнее заявление Энтони Блинкена, заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT напомнил американским властям, что работу над трансбалтийским газопроводом ведут не государства, а частные компании, а потому проект является сугубо коммерческим.

«Северный поток — 2» строит консорциум крупных европейских компаний, они потратили на него большое количество денег, усилий и времени… Мне кажется, что Госдепу нужно спуститься с небес на землю», — заявил Ананских.

Депутат также призвал Вашингтон к обсуждению имеющихся вопросов в рамках конструктивного диалога вместо продолжения политики экстерриториального санкционного давления.

«Если же вопросов нет, то США могут напрямую сказать: «Мы хотим, чтобы вы (страны Евросоюза. — RT) вместо дешёвого газа покупали наш дорогой СПГ (сжиженный природный газ. — RT)». Надо сменить тон и начать вести диалог, тогда, возможно, будет больший результат», — добавил парламентарий.

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Также 18 марта издание Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация президента США не исключает введения санкций против компании — оператора строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что и демократы, и республиканцы в конгрессе настаивают на принятии «более решительных мер» после того, как в рамках предыдущего пакета рестрикций в феврале 2021-го под американские ограничительные меры попали только судно «Фортуна» и её владелец, фирма «КВТ-Рус», которые уже были под санкциями.

Свою позицию на днях высказали и в Киеве. Так, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции со своим литовским коллегой назвал проект «ловушкой не только для Украины, но и для всех стран Европы» и поблагодарил Вильнюс за то, что он «всеми своими возможными инструментами противодействует реализации «Северного потока — 2».

В свою очередь, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в ходе телефонного разговора с американским сенатором Робертом Портманом поблагодарил Вашингтон за поддержку и выразил надежду на совместное противодействие завершению строительства газопровода.

На этом фоне стало известно, что Берлин продолжает конфиденциальные дискуссии с Вашингтоном, а также с участвующими в проекте компаниями и отстаивает необходимость реализации проекта. Согласно обнародованному ответу кабмина ФРГ на депутатский запрос фракции СвДП в бундестаге, «в краткосрочной и среднесрочной перспективе может вырасти потребность в импорте природного газа в Европу, которая… может быть удовлетворена за счёт завершённого газопровода «Северный поток — 2».

«Правительство ФРГ находится в контакте с правительством США по вопросу угроз введения санкций против германских и европейских компаний. Такие переговоры носят конфиденциальный характер», — цитирует документ ТАСС.

Также газета Handelsblatt со ссылкой на источники пишет, что Берлин в ходе переговоров предложил Вашингтону «более решительную поддержку Украины» в обмен на отказ от санкционного давления на «Северный поток — 2».

Ранее уверенность в том, что проект трубопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год будет завершён, неоднократно высказывали и в российском, и в немецком правительстве. Например, в феврале вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что не видит рисков того, что газопровод «будет простаивать» после окончания строительства: «В этом заинтересованы наши европейские партнёры».