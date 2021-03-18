В Госдуме оценили заявление госсекретаря США о «Северном потоке — 2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который потребовал от компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», прекратить работу.

«Северный поток — 2» строит консорциум крупных европейских компаний, они потратили на него большое количество денег, усилий и времени… Мне кажется, что Госдепу нужно спуститься с небес на землю», — заявил Ананских.

При этом парламентарий отметил, что разумнее начать двусторонний диалог, в случае если у американской стороны есть вопросы к России.

«Если же вопросов нет, то (США. — RT) могут напрямую сказать: «Мы хотим, чтобы вы (страны Евросоюза. — RT) вместо дешёвого газа покупали наш дорогой СПГ (сжиженный природный газ. — RT)»… Надо сменить тон и начать вести диалог, тогда, может быть, будет больший результат», — добавил депутат.

Ранее Блинкен заявил, что «любая организация, которая задействована в трубопроводе «Северный поток — 2», рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом».