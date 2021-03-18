Блинкен потребовал прекратить работу над «Северным потоком — 2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, которые участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», прекратили работу.
Блинкен потребовал прекратить работу над «Северным потоком — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе «Северный поток — 2», рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом», — приводит РИА Новости заявление Блинкена.

Он отметил, что Госдеп отслеживает усилия по достройке газопровода.

Ранее Блинкен заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций в отношении участников проекта «Северный поток — 2».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» ловушкой для стран всей Европы.

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