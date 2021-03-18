Зеленский назвал «Северный поток — 2» ловушкой для всех стран Европы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» ловушкой для стран всей Европы.

Об этом он сообщил во время совместной с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой пресс-конференции в Киеве.

«Мы не обошли тему энергетики и энергетической безопасности Европы. Ценим, что Литва всеми своими возможными инструментами противодействует реализации «Северного потока — 2» — проекта, который является ловушкой не только для Украины, но и для всех стран Европы», — приводит УНИАН его слова.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций в отношении участников проекта «Северный поток — 2».