Блинкен: США изучают дополнительные санкции по «Северному потоку — 2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций в отношении участников проекта «Северный поток — 2».
Блинкен: США изучают дополнительные санкции по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

«Мы продолжаем изучать другие возможности для санкций в перспективе», — приводит ТАСС его слова.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о том, что президент Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой.

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