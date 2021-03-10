Блинкен: США изучают дополнительные санкции по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций в отношении участников проекта «Северный поток — 2».

Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

«Мы продолжаем изучать другие возможности для санкций в перспективе», — приводит ТАСС его слова.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о том, что президент Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой.