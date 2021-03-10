В Госдуме оценили слова пресс-секретаря Госдепа о «Северном потоке — 2»

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о том, что президент Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой.
В Госдуме оценили слова пресс-секретаря Госдепа о «Северном потоке — 2»
  • © REUTERS/Hannibal Hanschke

По словам Гутенёва, ведущие страны Евросоюза всё больше и больше обретают если не политический, то, по крайней мере, экономический суверенитет в тех секторах, которые жизненно важны для их экономики.

«То, что Европа заинтересована в завершении данного проекта и в его реализации, я думаю, не вызывает ни у кого сомнения», — отметил он.

Также депутат добавил, что недавние «климатические пертурбации» в США, вызвавшие перебои в подаче электроэнергии, показали европейцам, как важно иметь надёжные источники энергии.

«Иметь гарантированный, бесперебойный, надёжный источник поставки энергоносителей, а «Северный поток — 2» именно таким и является... приобретает уже стратегическое значение для их национальных экономик», — заключил он.

Ранее Прайс заявил, что президент США Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой, поэтому Соединённые Штаты продолжат попытки прекратить реализацию этого проекта.

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