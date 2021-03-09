Госдеп: Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой

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Президент США Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой, поэтому Соединённые Штаты продолжат попытки прекратить реализацию этого проекта. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
Госдеп: Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой
  • Reuters

Так он ответил на вопрос о том, что ряд конгрессменов призвали госсекретаря Энтони Блинкена разъяснить, почему администрация не ввела санкции в отношении некоторых организаций, причастных к строительству газопровода.

«Администрация США сфокусирована — и наши усилия остаются прежними — на том, чтобы предотвратить завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Президент США Джо Байден считает это плохой сделкой, которая разделяет Европу», — сказал Прайс.

Ранее старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и четыре его коллеги обратились к госсекретарю с просьбой разъяснить, почему вашингтонская администрация не ввела санкции в отношении организаций, занимающихся строительством газопровода «Северный поток — 2».

Также сенатор США от Техаса Тед Круз заявил, что будет блокировать кандидатуру Уильяма Бёрнса на пост директора Центрального разведывательного управления, пока правительство Джо Байдена не расширит санкции по «Северному потоку — 2».

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