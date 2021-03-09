Конгрессмены США требуют ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и четыре его коллеги обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой разъяснить, почему вашингтонская администрация не ввела санкции в отношении организаций, занимающихся строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

В своем послании конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с тем, что администрация президента США Джо Байдена не вводит «обязательные санкции против «Северного потока — 2», отвечающие требованиям» действующего законодательства.

В письме, как утверждают в пресс-службе, республиканцы «просят пояснить, почему до сих пор не введены санкции в отношении многочисленных организаций, которые, по имеющейся информации, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции и связанной со злонамеренным российским проектом газопровода «Северный поток — 2».

Ранее сенатор США от Техаса Тед Круз заявил, что будет блокировать кандидатуру Уильяма Бёрнса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пока правительство Джо Байдена не расширит санкции по «Северному потоку — 2».