Угроза исков и потребность в газе: в Германии предупредили об опасности отказа от «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» Германии могут быть предъявлены иски в международных арбитражных судах с требованием компенсации. Об этом заявила министр экологии ФРГ Свенья Шульце. По её словам, Берлин не может сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа, в котором она будет нуждаться в ближайшие два десятилетия. Ранее экс-посол ФРГ в США и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер также подчеркнул, что отказ от реализации энергетического проекта принесёт Германии потери, но при этом предложил рассмотреть альтернативные варианты воздействия на Москву. Эксперты, в свою очередь, называют газопровод чрезвычайно выгодным для германской экономики и полагают, что он будет запущен, несмотря на колоссальное давление со стороны Вашингтона.

В случае остановки строительства газопровода «Северный поток — 2» Германия столкнётся с исками о возмещении ущерба. Об этом заявила министр экологии ФРГ Свенья Шульце.

«Есть угроза, что нам будут предъявлены требования по возмещению убытков в международном арбитражном суде», — сказала она.

Она также добавила, что Германия не может «сразу выйти из угольной, ядерной и газовой энергетик».

«В этом и следующем десятилетиях нам понадобится природный газ», — констатировала Шульце, слова которой приводит немецкая газета Die Welt.

Напомним, что США и некоторые их союзники в Европе активно выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2».

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Российский проект, реализуемый при участии ряда европейских компаний, представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы проходят по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

В 2019 году, когда у власти ещё находилась администрация Трампа, Вашингтон ввёл санкции против газопровода, после чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. Однако затем «Газпром» принял решение достраивать газопровод своими силами.

В конце 2020-го американский сенат одобрил оборонный бюджет на 2021-й, в котором также содержались поправки о новых ограничениях в отношении «Северного потока — 2».

С позицией США не согласны в Берлине — власти Германии выступают за то, чтобы достроить газопровод, и против односторонних экстерриториальных санкций со стороны Вашингтона.

Позицию руководства ФРГ разделяет и бывший посол Германии в США и Великобритании, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В своей статье для журнала Der Spiegel он написал, что остановка проекта перед самым его завершением не принесёт Берлину никакой пользы.

«Заморозка строительства «Северного потока — 2» на столь позднем этапе посредством вмешательства со стороны правительства Германии — в равной степени плохая идея, даже если смириться с перспективой изнурительного судебного разбирательства, которое может вылиться в выплату «Газпрому» миллиардов долларов за нанесённый ущерб, и тем фактом, что на дне Балтийского моря останется незавершённый трубопровод», — отметил Ишингер.

Строительство проекта «Северный поток — 2»

Reuters

© Anton Vaganov/File

С его точки зрения, отношение к этому вопросу может быть разным, но «Германия и другие европейские страны ещё долгие годы будут нуждаться в российском газе».

Впрочем, Ишингер в своей статье также выдвинул альтернативные варианты воздействия на Россию. В частности, он предложил создать механизм экстренной остановки газопровода, содействовать заключению договора между ЕС и США о скорейшем переходе к возобновляемым источникам энергии или же усилить давление на «Газпром».

Кроме того, он полагает, что по вопросу «Северного потока — 2» Берлину нужно тесно работать с ЕС, США и Украиной.

«Чрезвычайно выгоден для экономики»

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что противодействие США строительству «Северного потока — 2» нарушает принципы свободной торговли.

«Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств», — написала Захарова в своём Facebook.

Так она прокомментировала заявление представителя Госдепа США Неда Прайса о том, что Вашингтон выступает против «Северного потока — 2» из геополитических соображений. Прайс также повторил уже ставший стандартным для представителей администрации Байдена тезис о том, что этот проект — «плохая сделка», которая якобы может подорвать европейскую энергетическую безопасность.

Строительство проекта «Северный поток — 2»

AFP

© Odd ANDERSEN

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, комментируя заявление министра экологии ФРГ, напомнил, что правительство Ангелы Меркель ранее анонсировало отказ от угольной энергетики в рамках плана по переходу на экологичные и возобновляемые источники энергии.

«Принимая во внимание, что полностью перейти на зелёную энергетику с имеющимися технологиями нереально, роль газа как энергоносителя и источника, сырья для химической промышленности, и, соответственно, «Северного потока — 2» возрастает», — констатировал эксперт.

Он также напомнил, что в строительстве трубопровода задействовано множество немецких, австрийских, итальянских, датских компаний.

«Приостановка проекта по инициативе правительства Германии действительно может повлечь за собой целый ряд исков. К тому же, Берлин, отказавшись от проекта, проявит себя ненадёжным бизнес-партнёром. Этот шаг приведёт к достаточно серьёзным репутационным издержкам на других проектах», — пояснил Камкин.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил в разговоре с RT, что в правящих кругах ФРГ есть понимание того, что в ближайшие десятилетия экономика Германии не сможет полноценно функционировать без достаточных объёмов газа.

«В условиях выхода из пандемии, интенсификации экономического развития — чтобы германская экономика могла сделать необходимый рывок — нужна бесперебойная подача газа. «Северный поток — 2» — это проект, который чрезвычайно выгоден для экономики ФРГ, он создаёт идеальные условия для её развития. В то же время все возможные альтернативы как, например, замена российского газа на американский СПГ, несут существенно большие издержки, менее выгодны или попросту нереализуемы», — рассуждает политолог.

С его точки зрения, подобные заявления со стороны членов правительства ФРГ свидетельствуют о том, какое колоссальное давление Вашингтон оказывает на кабинет министров. В свою очередь, такие немецкие политики, как Вольфганг Ишингер, предлагающие продолжить давление на Москву в той или иной форме, по сути, идут против собственного народа и экономики страны, считает политолог.

«Северный поток — 2» — исключительно экономическое предприятие, которое сулит выгоды прежде всего самой Германии, поэтому приплетать сюда вопросы геополитики, противостояния Запада и Востока не просто бессмысленно, но и аморально с точки зрения интересов граждан Германии», — пояснил Шаповалов.

Он полагает, что отказ ФРГ от «Северного потока — 2» на данном этапе возможен только в случае колоссального давления со стороны США, которые могут буквально принудить немецких политиков к капитуляции.

«Однако мы видим, что Россия и Германия готовы идти до конца в реализации этого проекта, несмотря на беспрецедентное давление, которое исходит от США. Этого достаточно, чтобы проект был завершён, и сейчас нет никаких оснований считать, что эта позиция до завершения строительства изменится», — спрогнозировал эксперт.