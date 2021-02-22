США внесли судно «Фортуна» в ещё один список санкций

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США внесли судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус» в ещё один список санкций.
США внесли судно «Фортуна» в ещё один список санкций
  • © РИА Новости / Дмитрий Лельчук

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

Отмечается, что ранее судно было внесено в список санкций по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Теперь «Фортуна» будет под санкциями и по закону США «О защите европейской энергетической безопасности».

В январе американский Минфин сообщил о введении санкций в отношении «Фортуны», а также владеющей ей компании «КВТ-Рус».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил в комментарии RT введение Соединёнными Штатами санкций против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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