Эксперт прокомментировал новые санкции по «Северному потоку — 2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил в комментарии RT введение Соединёнными Штатами санкций против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Фортуна» и компании, в отношении которых были применены эти санкции, сегодня были к этому абсолютно готовы… С точки зрения функционирования процесса достройки ничего не угрожает, потому что эти компании не имеют счетов в США», — считает эксперт.

Он также напомнил о том, что данные санкции были предусмотрены проектом бюджета на 2021 год, одобренного американским сенатом в декабре прошлого года.

«Они применили санкции, которые были введены в декабре 2019 года в рамках проектного бюджета, принятого на 2020 год. Эти санкции касались кораблей, которые шли на достройку «Северного потока — 2». Очень удивительно, что они не сделали это ещё в декабре, когда «Фортуна» занималась тем же самым в немецких водах», — объяснил Пикин.

Ранее американский Минфин сообщил о введении санкций в отношении «Фортуны», а также владеющей ей компании «КВТ-Рус».