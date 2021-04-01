«Наблюдается повышенная активность»: оператор «Северного потока — 2» заявил о провокациях в зоне строительства

Представитель компании — оператора проекта «Северный поток — 2» сообщил о повышенной активности военных кораблей и самолётов иностранных государств в районе строительства газопровода. Как отметили в Nord Stream 2 AG, эти действия зачастую носят провокационный характер. В частности, в ходе одного из таких инцидентов в охранной зоне трубоукладчика «Фортуна» всплыла неопознанная подводная лодка, действия которой могли привести к повреждению трубопровода. В Госдуме выразили надежду, что эти инциденты — «случайные действия», которые не примут массового характера.

В районе строительства морского участка газопровода «Северный поток — 2» в последнее время наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей и самолётов, заявил директор филиала компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

«После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода «Северный поток — 2» в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолётов и вертолётов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер», — сообщил представитель компании.

Он пояснил, что при проведении работ над подобными экономическими проектами стандартной процедурой является установление полуторамильной зоны безопасности, куда не должны заходить другие суда, чтобы обезопасить зону строительства от возможных инцидентов.

Отмечается, что рядом с техническими судами, ведущими работы по газопроводу, «постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств». В частности, в компании рассказали, что 28 марта 2021 года в охранной зоне трубоукладчика на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении.

«С учётом того, что якорные линии «Фортуны» располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода», — заявил Андрей Минин.

Представитель Nord Stream 2 AG также рассказал, что польский противолодочный самолёт PZL-Mielec М-28В1 Rbi регулярно совершает облёты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочного судна.

Сообщается и о нескольких других инцидентах, в ходе которых суда обеспечения и снабжения были вынуждены вмешаться в ситуацию на фоне появления других кораблей в зоне строительства. Как полагают в компании, речь может идти о «явно спланированных и подготовленных провокациях» с использованием как рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолётов для препятствования реализации проекта.

Напомним, «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1,2 тыс. км каждая и общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. По последним данным, Nord Stream 2 AG уложил уже 2339 км протяжённости труб «Северного потока — 2», или 95% газопровода.

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва, подобные действия противников строительства газовой магистрали могут быть связаны с тем, что они исчерпали возможности для противодействия проекту правовыми инструментами. В беседе с корреспондентом RT сенатор отметил, что подобная активность находится за пределами цивилизованных действий государств и за пределами международного права.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских выразил надежду, что эти инциденты — «случайные действия противоположной стороны», которые не примут массового характера. А первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв выразил мнение, что строители продолжат спокойно реализовывать проект.

Протесты экологов

Добавим, 1 апреля также стало известно, что в Германии отклонили протест экологических организаций, которые добивались отмены разрешения на прокладку «Северного потока — 2». Соответствующее решение вынесло Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH).

Ранее немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора продлить строительство трубопровода «Северный поток — 2». По утверждению экологов, регулятор якобы не учитывал вопросы охраны окружающей среды и влияния проекта на климат.

В ведомстве заявили, что по итогам оценки сомнений, изложенных в протестах экологов, решение об укладке магистрали остаётся законным.