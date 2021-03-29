«Источник разногласий»: США заявили о намерении вводить новые ограничения в отношении «Северного потока — 2»
- Строительство газопровода «Северный поток — 2»
- © Nord Stream 2 / Paul Langrock
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
«Мы считаем, что это (строительство газопровода. — RT) плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнёру — Германии... Согласно законодательству (Соединённых Штатов. — RT), мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать делать это (вводить санкции. — RT)», — сказал дипломат.
Он добавил, что донёс до Берлина позицию Вашингтона по поводу строительства газопровода. Как отметил госсекретарь, США рассматривают СП-2 как инструмент «принуждения», который использует Москва в своей внешней политике.
«Для России он представляет возможность использования энергии в качестве оружия и средства принуждения... Мы просто хотели убедиться в отсутствии двоякого понимания нашей позиции — удостовериться, что наши друзья и партнёры нас поняли. Очень печально, что трубопровод в том или ином отношении является источником разногласий, однако, несмотря на расхождения (во мнениях. — RT) по данному вопросу, нельзя отрицать того, что во всех других сферах мы сотрудничаем как никогда тесно», — сказал Блинкен.
Как сообщало в первой половине марта американское издание Politico, администрация Джо Байдена оказалась в неоднозначной ситуации. С одной стороны, Белый дом стремится укрепить отношения с Германией, с другой — продолжает требовать от Берлина отказаться от участия в «Северном потоке — 2».
По мнению экспертов, в заявлении Блинкена проявилась двойственность политики администрации Байдена, которая рассчитывает наладить отношения с европейскими странами, включая ФРГ, и при этом призывает союзников отказаться от выгодной для них экономической инициативы.
«Планы администрации Байдена выглядят довольно противоречиво. Члены окружения президента США пытаются представить себя «антитрампистами» в отношениях с ЕС. Но в случае с «Северным потоком — 2» Байден, по сути, повторяет путь Трампа, угрожая европейскому бизнесу санкциями», — констатировал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
«Осталось совсем немного»
На прошлой неделе на пресс-конференции в Брюсселе Блинкен сообщил, что уже предупредил немецкого коллегу Хайко Мааса о неизбежности введения санкций после завершения строительства «Северного потока — 2», причём под ограничительные меры может попасть любое предприятие — участник этого проекта.
С точки зрения Вашингтона, реализация «Северного потока — 2» идёт вразрез с заявленными Европой целями энергетической безопасности и даёт простор для «российских манипуляций». Блинкен назвал сооружение газопровода по дну Балтийского моря «плохой идеей» и заявил, что Берлин должен немедленно прекратить работы.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен
- AFP
- © Ken Cedeno
С подобными требованиями американский дипломат выступал неоднократно. Между тем в «Газпроме» ожидают, что до конца 2021 года газопровод будет достроен. По состоянию на конец марта готовность газопровода составляет 90—92%.
«Работа активная идёт, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — сказал журналистам председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
В германском концерне Uniper, который выступает финансовым партнёром «Северного потока — 2», также рассчитывают на скорый запуск газопровода, строительство которого было приостановлено в декабре 2019 года из-за риска введения американских санкций против швейцарской компании Allseas — владельца судна-трубоукладчика.
С декабря прошлого года работы в Балтийском море проводит якорная баржа «Фортуна», попавшая ранее под рестрикции со стороны США. Корабль проложил небольшой участок газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. В начале февраля 2021 года судно переместилось в воды Дании.
В ближайшее время к строительству газопровода должен присоединиться трубоукладчик «Академик Черский», проходящий в данное время ходовые и предэксплуатационные испытания у берегов Калининграда.
Напомним, «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1,2 тыс. км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. Помимо Uniper, в проекте участвуют французская компания Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell и германская Wintershall. В общей сложности в проекте задействованы порядка 120 европейских предприятий.
Между тем, по состоянию на сегодняшний день, Соединённые Штаты пока не называли юрлица, которых они намереваются внести в свой чёрный список по окончании строительства. Однако, по информации источников агентства Bloomberg, под санкциями могут оказаться предприятия — поставщики кораблей и материалов для строительства газовой магистрали, а также страховая компания, работающая с трубоукладчиками.
Эксперты прогнозируют, что Вашингтон, скорее всего, утвердит санкционный пакет против европейских предприятий, которые не вышли из сделки по «Северному потоку — 2». Как отмечает Politico, в этом вопросе конгресс не станет сопротивляться Белому дому: парламент в целом единодушен по поводу необходимости блокады «Северного потока — 2».
Администрация Байдена обязана каждые 90 дней представлять законодателям отчёт, где содержится реестр компаний — участников проекта, напоминает издание. Перечисленные в этом документе юрлица — наиболее вероятные кандидаты на попадание в чёрный список Соединённых Штатов. Ближайший доклад должен быть представлен конгрессу в мае.
Часть американских парламентариев уже выразила недовольство тем, что Белый дом медлит с санкциями по «Северному потоку — 2». Так, в начале марта старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол и четыре его коллеги попросили Блинкена разъяснить, почему администрация президента до сих пор бездействует.
- Прокладка газопровода в Балтийском море
- © gazprom.ru
В свою очередь, в Москве отмечают, что санкционными угрозами Вашингтон подрывает принципы свободной торговли и пытается помешать реализации сугубо коммерческого проекта. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобным поведением США нарушают принцип недопустимости политизации экономики и энергетики.
«Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств», — написала ранее Захарова на своей странице в Facebook.
«Палки в колёса»
Как ранее отмечал глава американской дипломатии, Вашингтон недоволен тем, что «Северный поток — 2» обходит Украину и якобы предоставляет Москве дополнительные рычаги политического влияния на Евросоюз. Однако, как отметило агентство Reuters, Берлин настаивает на необходимости ввода в эксплуатацию магистрали, рассчитывая на то, что в администрации Байдена всё-таки возобладает прагматичный подход к этому энергопроекту.
Как считает Александр Камкин, в Вашингтоне осознают, что санкционные угрозы уже вряд ли смогут помешать реализации «Северного потока — 2» и запуску подачи газа по нему. Именно поэтому у Белого дома до сих пор нет чёткого плана действий, говорит аналитик.
«В этой энергетической войне ставки достаточно высоки. На мой взгляд, американцы введут рестрикции против отдельных европейских и немецких компаний. Однако первый пакет мер будет носить, скорее всего, демонстративный характер. Главный вопрос заключается в том, пойдут ли Соединённые Штаты дальше, — по-настоящему серьёзные санкции обернутся чувствительным ударом по немецкому бизнесу», — рассуждает Камкин.
С его точки зрения, в Вашингтоне учитывают и то, что европейцы не заставят себя ждать и ответят зеркальными мерами. Нынешнюю нерешительность Вашингтона в вопросе санкций по «Северному потоку — 2» Камкин объясняет попыткой «сыграть на нервах европейцев», оказав на ФРГ и другие государства союза психологическое давление.
«Давление будет продолжаться. Но главная задача сейчас — всё-таки достроить и запустить трубопровод. На этом сосредоточены все участники консорциума и политический класс Германии. А американцы, естественно, будут до последнего вставлять палки в колёса», — прогнозирует Камкин.
В комментарии RT политолог-американист Малек Дудаков не исключил, что в Белом доме рассчитывают повлиять на новое правительство ФРГ, которое будет сформировано по результатам предстоящих парламентских выборов. Сейчас Вашингтон всё ещё надеется доказать Берлину, что газопровод в Балтийском море якобы не отвечает интересам Германии, считает аналитик.
«Американцы как бы стараются «помочь» немцам разобраться, что им в действительности нужно. Но реальной подоплёкой сопротивления «Северному потоку — 2» со стороны США, является, конечно же, то обстоятельство, что его запуск бьёт по американской газовой промышленности, у которой есть собственные амбициозные планы на богатый европейский рынок», — заключил Дудаков.
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