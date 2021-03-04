В Госдепе не исключили новых мер против «Северного потока — 2»

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не исключают возможности принятия дальнейших мер против «Северного потока — 2».
В Госдепе не исключили новых мер против «Северного потока — 2»
  • Reuters

Прайс напомнил, что в феврале США ввели санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и судовладельца «КВТ-РУС».

«Конечно, это не конец истории. Каждые 90 дней мы должны предоставлять конгрессу новости по нашему анализу и решениям о том, какая деятельность по «Северному потоку» подпадает под санкции», — цитирует представителя Госдепа РИА Новости.

По его словам, если в Госдепе определят, что «какая-то организация занимается деятельностью, подлежащей санкциям», то сообщат об этом в следующем докладе конгрессу.

«Полагаю, следующий доклад будет в мае», — сказал он.

В феврале США внесли судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус» в санкционный список по закону США «О защите европейской энергетической безопасности».

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