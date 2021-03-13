Politico: в Белом доме дилемма из-за «Северного потока — 2»

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Правительство президента США Джо Байдена попало в трудное положение из-за ситуации по санкциям против газопровода «Северный поток — 2».
Politico: в Белом доме дилемма из-за «Северного потока — 2»
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что, по данным издания, Байден хочет остановить постройку «Северного потока — 2» и в то же время укрепить отношения с Германией.

Также на администрацию оказывают давление обе партии, требующие конкретных действий.

Ранее сенатор США от Техаса Тед Круз заявил, что будет блокировать кандидатуру Уильяма Бёрнса на пост директора Центрального разведывательного управления, пока правительство Джо Байдена не расширит санкции по «Северному потоку — 2».

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