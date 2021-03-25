В Европарламенте напомнили о необходимости противостоять санкциям США против «СП-2»

Европарламентарий от Франции Матильда Андруэ (фракция «Идентичность и демократия») подняла вопрос о необходимости противостоять введённым США санкциям против газопровода «Северный поток — 2» и защитить экономические интересы ЕС. С соответствующим обращением депутата к Еврокомиссии ознакомился RT.

Как напомнила Андруэ, оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает ужесточение санкций, введённых в 2019 и 2020 годах в отношении компаний, вовлечённых в строительство «Северного потока — 2».

«Теперь санкции будут распространяться не только на компании, которые продают, сдают в наём или иным способом предоставляют корабли для прокладки газопровода, но также на те организации, которые «создают условия» для использования данных кораблей. Более того, составленный американскими властями чёрный список кораблей был расширен, чтобы включить в него все суда, прямо или косвенно причастные к «деятельности» по прокладке труб», — уточнила она.

По словам Андруэ, работы по строительству «Северного потока — 2» почти завершены. Тем не менее некоторые из 120 европейских фирм, имеющих отношение к проекту, были вынуждены отказаться от участия в нём из-за давления со стороны Соединённых Штатов.

В Европе неоднократно осуждали односторонние решения Вашингтона о введении санкций против компаний из ЕС. Например, как отметила парламентарий, летом 2020 года с подобным заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

На этом фоне Андруэ поинтересовалась, планируют ли в Еврокомиссии перейти от «пустых слов» к действиям и принять конкретные шаги по борьбе с экстерриториальными мерами США.

По словам депутата, Вашингтон действует в нарушение международного права, а его политика, связанная с введением рестрикций в том числе против европейских фирм, является «прямым нападением на экономические интересы и национальный суверенитет» стран Европейского союза.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Белом доме считают строительство трансбалтийского газопровода «плохой сделкой» для Европы из-за растущего на этом фоне международного влияния России.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала высказывание коллеги. По её словам, указав на геополитические причины противодействия «Северному потоку — 2», американские партнёры признались, что Вашингтон подрывает базовые принципы свободной торговли в угоду собственным интересам.