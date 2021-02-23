«Подрывают принципы свободной торговли и конкуренции»: Захарова прокомментировала заявление США о «Северном потоке — 2»

Указав на геополитические причины противодействия «Северному потоку — 2», Госдеп США признался, что Вашингтон подрывает базовые принципы свободной торговли в собственных интересах. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс рассказал, что в Белом доме считают строительство «плохой сделкой» для Европы из-за растущего на этом фоне международного влияния России. Накануне Вашингтон наложил очередные санкции на российскую компанию — владельца баржи «Фортуна», которая в феврале приступила к прокладке газопровода. По мнению экспертов, американские власти ведут разговоры о геополитической угрозе «Северного потока — 2» лишь для расчистки европейского газового рынка для своих экспортёров топлива.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последние заявления Вашингтона по ситуации с «Северным потоком — 2». По её мнению, речь идёт о подрыве принципов свободной торговли.

«Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств», — написала Захарова в Facebook.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон выступает против газотранспортного проекта «Северный поток — 2» якобы не из коммерческих, а из геополитических соображений. Прайс высказался на эту тему, выступая на брифинге для журналистов.

Он подчеркнул, что действующая администрация придерживается по вопросу «Северного потока — 2» такой же позиции, что и предыдущая.

«Это плохая сделка, плохая для Европы, она идёт вразрез с заявленными целями Европы в области энергетики», — заявил представитель Госдепа.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, плоха сделка с коммерческой, геополитической или моральной точки зрения, Прайс заявил, что речь идёт о геополитике.

«Мы рассуждаем в рамках геополитики. Нас беспокоит то влияние, которое (благодаря «Северному потоку — 2». — RT) получит Россия», — заявил Прайс.

В своём комментарии Захарова также отметила, что Германия неоднократно заявляла о своей заинтересованности в запуске «Северного потока — 2».

«Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» — написала официальный представитель МИД РФ.

Санкционная война

Прайс также напомнил об отчёте, который ранее Госдеп направил в конгресс. В документе шла речь о компаниях, занятых в укладке российско-германского газопровода и подпадающих под санкции США.

В отчёте говорится о двух российских предприятиях, включая компанию «КВТ-Рус», которая владеет судном-трубоукладчиком «Фортуна». Как пояснил Нед Прайс, в отчёте также содержится список организаций, которые «прикладывают добросовестные усилия с целью в соответствующий период времени свести на нет связанную с проектом «Северный поток — 2» деятельность».

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

Reuters

© Nicholas Kamm

Поэтому на данный момент эти компании не подвергаются американским санкциям, уточнил представитель Госдепартамента.

В этот список включены 15 компаний. По словам Прайса, перечень «демонстрирует», что «правовые цели» и действия имеют «хороший эффект».

«Мы ясно давали понять, что компании, вовлечённые в «Северный поток — 2», рискуют попасть под санкции», — добавил он.

Накануне власти США внесли «КВТ-Рус» и баржу «Фортуна» в ещё один санкционный список, об этом сообщил американский Минфин. На этот раз судно оказалось под санкциями в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe's Energy Security Act — PEESA).

Однако некоторые конгрессмены посчитали такие ограничения недостаточными. Сенатор от Айдахо Джим Риш, лидер республиканцев в комитете сената по международным отношениям, осудил доклад, назвав его слабым и неполным.

«Из информации о местоположении судов явно следует, что корабли, не указанные в данном отчёте, ведут деятельность по поддержке строительства «Северного потока — 2», — заявил он.

Похожую точку зрения высказала также сенатор от Демократический партии Джин Шахин.

По мнению экспертов, некоторые уступки, которые допустила администрация Джо Байдена, связаны с планами Белого дома реставрировать отношения с Евросоюзом.

«Дональд Трамп действовал напрямую, мало думая о том, какое впечатление это произведёт на европейских партнёров. Он открыто продавливал американские интересы. Новая администрация хочет восстановить прежний уровень отношений с Европой», — пояснил в комментарии RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Напомним, это не первые санкции США против российской компании «КВТ-Рус». В январе 2021 года администрация Дональда Трампа наложила на неё рестрикции по линии закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Вашингтон давно использует санкционное давление против «Северного потока — 2». В декабре 2019 года властями США был принят оборонный бюджет, который содержал рестрикции против компаний, занятых в строительстве газовой магистрали. Этот шаг Вашингтона вынудил покинуть проект швейцарскую компанию Allseas, которая занималась укладкой труб.

Судно-трубоукладчик «Фортуна» в порту немецкого города Висмар

РИА Новости

© Дмитрий Лельчук

Санкции против «Северного потока —2» заложены и в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год. В принятом 1 января сенатом США документе содержатся положения, дополняющее подраздел закона США об обеспечении энергетической безопасности Европы (PEESA), в котором идёт речь о расширении санкций против «Северного потока — 2». Теперь рестрикции распространяются и на те компании, которые оказывают проекту страховые и андеррайтинговые услуги (андеррайтинг — гарантии получения выплат в случае финансовых убытков. — RT).

Однако все эти усилия американской стороны не поставили крест на проекте. Как заявил ещё в начале 2020 года председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Россия способна достроить газопровод своими силами.

После того как Датское энергетическое агентство дало разрешение на использование при строительстве «Северного потока — 2» якорных трубоукладчиков, Россия смогла подключить к работам, помимо судна «Академик Черский», баржу «Фортуна». Судно приступило к укладке газопровода в феврале 2021 года.

«Продолжение многолетнего сотрудничества»

На сокращении европейскими странами импорта российского газа настаивала ещё администрация Барака Обамы. Вашингтон уже тогда ссылался в этом вопросе на «энергетическую безопасность» Европы, которая якобы может пострадать в результате расширения поставок топлива из России.

В качестве альтернативы российским поставкам американская сторона предлагает европейским партнёрам увеличить закупку американского сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, в качестве аргумента против запуска «Северного потока — 2» его противники традиционно приводят тот факт, что после расширения поставок в обход Украины Киев может понести финансовые потери.

Танкер с американским СПГ в польском Свиноуйсьце

Reuters

© Agencja Gazata / Cezary Aszkielowicz

Отметим, что в декабре 2019 года Россия и Украина подписали новый транзитный контракт сроком на пять лет и объёмом в 225 млрд кубометров. Согласно договору, в 2020 году объём транзита составил 65 млрд кубометров, в последующие годы через украинскую ГТС будет поставляться на европейский рынок по 40 млрд.

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, разговоры о потерях Киева из-за «Северного потока — 2» лишены оснований.

«Москва может продолжить транзит через Украину и после запуска обходного газопровода, это уже зависит от самого Киева. Речь изначально шла о создании дополнительных маршрутов для поставок газа. Однако Киев повторяет то, что хотят от него слышать в США, и действует соответственно», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Власти Украины и Польши активно поддерживают санкционные атаки Вашингтона на «Северный поток — 2» и требуют остановить проект.

Накануне главы МИД обеих стран Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба опубликовали в американском издании Politico статью, в которой призвали главу Белого дома Джо Байдена любыми доступными способами помешать реализации проекта «Северный поток — 2».

Также министры упомянули в тексте ФРГ, отметив, что уважают право Берлина «на выражение своей точки зрения».

«Однако при этом мы твёрдо убеждены, что подобные проекты (как «Северный поток — 2») нельзя рассматривать только лишь через призму двусторонних отношений — их надлежит рассматривать в более широком контексте интересов и безопасности Европы в целом», — написали они.

Берлин неоднократно давал понять, что не разделяет позицию Вашингтона и намерен реализовать совместный с Москвой газотранспортный проект.

Как заявил ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас, создание условий для завершения строительства «Северного потока — 2» является приоритетом для германского правительства.

В январе 2021 года министр также отмечал неправильность экстратерриториальных санкций, которые вводят США.

«Согласно нашей оценке, экстратерриториальные санкции не являются правильными. Мы не раз говорили это раньше», — подчеркнул Маас.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас

Reuters

© Odd Andersen

По мнению экспертов, заявления Вашингтона о том, что строительство нового газопровода противоречит европейским целям в энергетической сфере, не соответствуют истине.

«Северный поток — 2» является продолжением многолетнего сотрудничества России и Европы, начатого ещё в прошлом веке. Это продолжение стратегического партнёрства между Россией и Европой, от которого выигрывают все стороны», — отметил Владимир Шаповалов.

По словам эксперта, когда в Госдепе говорят о геополитических причинах борьбы за остановку «Северного потока — 2», это не вполне соответствует реальным мотивам.

«Для США это вопрос не столько геополитический, сколько экономический. Они хотят сами расширять поставки своего газа на европейском рынке. И геополитика — прикрытие коммерческих интересов. По сути, подмена понятий тянется так давно, что сами американские чиновники порой не могут отделить геополитику от экономики. В их представлении то, что выгодно США, выгодно и миру. Но это не так», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Константин Блохин.