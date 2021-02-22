Заявка на строительство: что известно о запросе оператором «Северного потока — 2» разрешения на работу в водах Германии

Немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило получение заявки компании Nord Stream 2 AG на немедленную выдачу разрешения на строительство «Северного потока — 2» в водах Германии. Представитель регулятора при этом не уточнила сроков принятия решения. Как пояснили в компании — операторе проекта «Северный поток — 2», речь идёт о запросе, поданном ещё в декабре 2020 года с учётом обозначенных экологами претензий. Ранее BSH продлило разрешение на строительство трансбалтийского газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ до конца мая 2021 года.

Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG подал в немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) запрос о немедленной выдаче разрешения на строительство в водах Германии. Об этом пишет Die Welt.

Представитель BSH в воскресенье, 21 февраля, подтвердила получение заявки, сообщив, что она находится на рассмотрении, не уточнив, однако, сроки этого процесса. Как пояснили в Nord Stream 2 AG, компания подала указанный запрос ещё в декабре 2020 года с учётом обозначенных претензий природоохранных организаций.

Напомним, что в середине января 2021 года ведомство продлило ранее выданное разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне ФРГ до конца мая. В пресс-службе уточнили, что поданная в июле 2020-го заявка Nord Stream 2 AG касалась утверждения нового временного окна для прокладки двух участков трубопровода длиной около 16,5 км и 13,9 км при помощи судна с якорным позиционированием.

Запрос о продлении разрешения на работы возник «из-за непредвиденных задержек», возникших на этапе строительства за пределами исключительной экономической зоны Германии, пояснили в BSH.

Немецкие природохранные организации Deutsche Umwelthilfe и Naturschutzbund Deutschland опротестовали выдачу этого разрешения, таким образом приостановив его действие. Экологи утверждали, что регулятор якобы не учитывал вопросы охраны окружающей среды и влияния проекта на климат.

Как сообщили в пресс-службе BSH, после изучения всех собранных претензий пришли к выводу, что оставшийся участок маршрута проходит по краю заповедника для птиц, однако трубопровод не будет оказывать на них существенного влияния, поскольку расположен на глубине порядка 20 м. Там также указали, что в районе прокладки «Северного потока — 2» и сейчас осуществляется навигация судов, поэтому количество отдыхающих там птиц относительно невелико. В ведомстве добавили, что для защиты живой природы работы будут ограничены по времени.

Строительство трансбалтийского газопровода было приостановлено в декабре 2019 года из-за американских санкций, вынудивших швейцарскую компанию Allseas отказаться от участия в проекте и увести свои трубоукладочные суда. Спустя год российская баржа Fortuna проложила участок длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии, а в начале февраля 2021-го после успешного прохождения морских испытаний приступила к работе в водах Дании.

Согласно данным специализированного портала VesselFinder, сейчас Fortuna находится в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм.

Согласно обнародованной в начале февраля информации, для завершения строительства оставалось проложить порядка 150 км трубопровода (120 км из них — в водах Дании). В середине месяца вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что проект «Северный поток — 2» реализован более чем на 95%.

Тогда же он выразил уверенность в том, что газопровод будет достроен, несмотря на «деструктивные подходы» со стороны Соединённых Штатов, и вновь подчеркнул: речь идёт о коммерческом проекте, в реализации которого в первую очередь заинтересованы европейские партнёры.

На этом фоне продолжаются переговоры на высоком уровне между Вашингтоном и Берлином по поводу «Северного потока — 2», причём обе стороны демонстрируют приверженность своей позиции. Так, на минувшей неделе глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что главный приоритет правительства ФРГ заключается в создании условий для завершения строительства проекта. В свою очередь, глава пресс-службы Белого дома Нед Прайс подтвердил, что США считают проект «плохой сделкой» для Европы. Вместе с тем он не стал раскрывать подробности переговоров с европейскими партнёрами.

По данным издания The Wall Street Journal, в последнем отчёте Госдепартамента США для конгресса в числе возможных объектов для санкций по «Северному потоку — 2» были представлены трубоукладчик Fortuna и его собственник «КВТ-Рус», в отношении которых уже действуют американские рестрикции, и ещё 18 компаний, которые уже покинули или покидают проект (в основном это страховщики).

Отсутствие в этом списке новых юрлиц, в частности из Германии, вызвало критику Госдепа со стороны ряда сенаторов, которые призвали разъяснить позицию администрации президента.