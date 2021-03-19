Bloomberg рассказал о возможных санкциях США по «Северному потоку — 2»

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что ограничительные меры могут быть введены против компании Nord Stream 2 AG.

Агентство не исключает, что в санкционный список попадёт страховая компания, которая «работает с суднами, укладывающими трубы в Балтийском море», а также компании, которые предоставляют проекту судна и материалы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, которые участвуют в проекте строительства «Северного потока — 2», прекратили работу.

В январе американский Минфин сообщил о введении санкций в отношении судна-трубоукладчика «Фортуны», а также владеющей ей компании «КВТ-Рус».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил в комментарии RT введение Соединёнными Штатами санкций против «Фортуны», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2».