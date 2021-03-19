Bloomberg рассказал о возможных санкциях США по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Bloomberg рассказал о возможных санкциях США по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Отмечается, что ограничительные меры могут быть введены против компании Nord Stream 2 AG.

Агентство не исключает, что в санкционный список попадёт страховая компания, которая «работает с суднами, укладывающими трубы в Балтийском море», а также компании, которые предоставляют проекту судна и материалы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, которые участвуют в проекте строительства «Северного потока — 2», прекратили работу.

В январе американский Минфин сообщил о введении санкций в отношении судна-трубоукладчика «Фортуны», а также владеющей ей компании «КВТ-Рус».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил в комментарии RT введение Соединёнными Штатами санкций против «Фортуны», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить