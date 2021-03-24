США предупредили Германию о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»

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Соединённые Штаты предупредили Германию, что компании, задействованные в строительстве газопровода «Северного потока — 2», могут подпасть под американские санкции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.
США предупредили Германию о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Я прямо заявил министру Маасу, что фирмы, которые заняты в строительстве этого газопровода, рискуют подпасть под санкции», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, если «Северный поток — 2» будет достроен, то США «проявят решимость в наложении санкций».

Блинкен добавил, что, несмотря на разногласия США и Германии по «Северному потоку — 2», страны продолжат сотрудничать по другим вопросам.

Ранее госсекретарь США, находящийся с визитом в Брюсселе, в ходе встречи с Маасом подчеркнул, что Вашингтон выступает против реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

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