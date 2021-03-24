Блинкен на встрече с Маасом затронул тему «Северного потока — 2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Брюсселе, в ходе встречи с руководителем МИД Германии Хайко Маасом подчеркнул, что Вашингтон выступает против реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнёрами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этом ключе акцентировал внимание на том, что США выступают против газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о наличии в НАТО сторонников «Северного потока — 2». По его словам, организация не смогла выработать общей позиции по поводу проекта.

Также Bloomberg сообщал, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». 

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