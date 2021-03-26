«Осталось совсем немного»: в «Газпроме» заявили о намерении достроить «Северный поток — 2» в 2021 году

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков выразил уверенность в том, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено в 2021 году. По его словам, готовность проекта составляет 90—92%, продолжается активная работа по сооружению трубопровода. Топ-менеджер также отрицательно ответил на вопрос о возможном пересмотре соглашений с Киевом и обозначил намерение продолжать транзитные поставки газа в объёмах, предусмотренных действующими контрактами.

Строительство трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» будет завершено в 2021 году. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, по словам которого готовность проекта составляет 90—92%.

«Работа активная идёт, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — сказал Зубков.

Комментируя информацию СМИ о том, что Германия в ходе переговоров с США якобы поднимала вопрос об укреплении энергетики Украины, топ-менеджер «Газпрома» отметил: «Юридически все контракты заключены и с Украиной, и с другими компаниями». Он также отрицательно ответил на вопрос о возможном пересмотре соглашений с Киевом.

«Главное — закончить «Северный поток — 2» и продолжать (поставлять. — RT) те объёмы, которые предусмотрены в контрактах. Поставлять через Украину, и никто эти вопросы не снимает», — цитирует ТАСС Зубкова.

В начале марта топ-менеджер германского концерна Uniper (финансового партнёра «СП-2») говорил, что компания с нетерпением ждёт завершения проекта и считает его важным для обеспечения энергобезопасности Европы.

«Мы с нетерпением ждём, когда он будет завершён полностью... Внимательно следим за тем, как идёт строительство трубопровода. Мы считаем, что ситуация довольно хорошая — Россия обещает завершить строительство, мы не видим никаких технических рисков», — цитирует ТАСС представителя концерна.

Приостановленная в декабре 2019 года укладка газопровода (тогда из-за риска санкций США из проекта вышла швейцарская Allseas) возобновилась в декабре 2020-го, когда российский трубоукладчик «Фортуна» построил небольшой участок магистрали в исключительной экономической зоне Германии. А с начала февраля 2021-го судно ведёт работы в водах Дании. Ожидается, что в конце марта в исключительной экономической зоне этой скандинавской страны начнутся работы по укладке второй нитки «Северного потока — 2». К строительству должен присоединиться трубоукладчик «Академик Черский», который проходит ходовые и предэксплуатационные испытания в районе Калининграда.

На этом фоне Вашингтон продолжает оказывать давление на проект, угрожая ввести санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен по меньшей мере еженедельно выступает с заявлением, в котором требует прекратить работы и повторяет позицию администрации Джо Байдена, что новый газопровод — «плохая сделка» для Европы.

В интервью каналу Euronews, данном по итогам визита в Брюссель, госсекретарь вновь обозначил позицию администрации, заявив, что по этому вопросу у Вашингтона и Берлина есть «реальные разногласия».

В свою очередь, власти ФРГ последовательно выступают за необходимость завершения строительства газопровода и называют его исключительно коммерческим проектом. Более того, говоря о санкционной политике, министр иностранных дел Германии Хайко Маас в недавнем интервью Deutsche Welle заявил, что в Берлине не считают правильным экономически изолировать Россию.

Многоплановые усилия Соединённых Штатов по сдерживанию России привели к накоплению напряжённости в двусторонних отношениях, констатировали в МИД России.

«В отношениях с США продолжала накапливаться напряжённость вследствие наращивания многоплановых усилий Вашингтона по сдерживанию России (включавших в 2020 году, помимо прочего, введение новых санкций и создание дополнительных препятствий для реализации проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток»)», —говорится в обзоре российского МИД по итогам 2020 года.

Добавим, что в начале недели в «Газпроме» сообщили: на фоне холодной погоды запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) упали до 31%. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, к 21 марта в ПХГ осталось на 24,5 млрд кубометров меньше, чем к аналогичной дате 2020 года.

В энергетической компании уточнили, что запасы в Австрии опустились до 29%, в Германии — до 26%, в Нидерландах — до 24%, а во Франции — до 18%.

«Потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 млрд кубометров газа. Чтобы восполнить этот объём, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году», — сообщили в «Газпроме».

«Подъём газа из хранилищ продолжается. Таким образом, в летний период Европе понадобится большой дополнительный объём газа», — констатировали в компании.