В Uniper оценили ход строительства «Северного потока — 2»

В компании Uniper оценили ход строительства газопровода «Северный поток — 2».

Топ-менеджер Uniper заявил, что это «бизнес-проект, завершённый на 98%».

«И мы с нетерпением ждём, когда он будет завершён полностью... Внимательно следим за тем, как идёт строительство трубопровода. Мы считаем, что ситуация довольно хорошая — Россия обещает завершить строительство, мы не видим никаких технических рисков», — цитирует его ТАСС.

Ранее правительство Германии назвало американские санкции в отношении проекта «Северный поток — 2» вмешательством в суверенитет ЕС. Соответствующая оценка немецкого кабмина содержится в официальном ответе на запрос фракции «Союз 90/Зелёные» в бундестаге.