В ФРГ оценили санкции США против «Северного потока — 2»
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий кабмин.
«Правительство ФРГ отвергает эти санкции (против «Северного потока — 2». — RT) и расценивает их как вмешательство в европейский суверенитет», — говорится в ответе.
Вместе с этим в кабмине допустили, что односторонние меры Вашингтона могут затронуть и созданный региональными властями земли Мекленбург — Передняя Померания специальный экологический фонд, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта «Северный поток — 2».
Ранее Госдеп США оценил эффективность санкций против «Северного потока — 2».