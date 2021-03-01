В ФРГ оценили санкции США против «Северного потока — 2»

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RT
Правительство Германии назвало американские санкции в отношении проекта «Северный поток — 2» вмешательством в суверенитет ЕС. Соответствующая оценка немецкого кабмина содержится в официальном ответе на запрос фракции «Союз 90/Зелёные» в Бундестаге.
В ФРГ оценили санкции США против «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий кабмин.

«Правительство ФРГ отвергает эти санкции (против «Северного потока — 2». — RT) и расценивает их как вмешательство в европейский суверенитет», — говорится в ответе.

Вместе с этим в кабмине допустили, что односторонние меры Вашингтона могут затронуть и созданный региональными властями земли Мекленбург — Передняя Померания специальный экологический фонд, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта «Северный поток — 2».

Ранее Госдеп США оценил эффективность санкций против «Северного потока — 2».

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