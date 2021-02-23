Госдеп США оценил эффективность санкций против «Северного потока — 2»

Вашингтон считает эффективными вводимые против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» санкции, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Наши действия дают хороший эффект», — приводит ТАСС слова Прайса.

Он добавил, что США продолжат следить за организациями, причастными к строительству «Северного потока — 2», на предмет введения санкций.

В Госдепе уточнили, что Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2» «исключительно по геополитическим соображениям».

Ранее США внесли реализующее укладку «Северного потока — 2» судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус» ещё в один список санкций.