Госдеп США оценил эффективность санкций против «Северного потока — 2»
«Наши действия дают хороший эффект», — приводит ТАСС слова Прайса.
Он добавил, что США продолжат следить за организациями, причастными к строительству «Северного потока — 2», на предмет введения санкций.
В Госдепе уточнили, что Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2» «исключительно по геополитическим соображениям».
Ранее США внесли реализующее укладку «Северного потока — 2» судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус» ещё в один список санкций.