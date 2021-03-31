Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока — 2»

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло к месту проведения работ по укладке газопровода «Северный поток — 2». Об этом журналистам сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Информируем вас о том, что судно «Академик Черский» прибыло на точку проведения работ», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняет агентство, последние три недели «Академик Черский» находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводил ходовые и предэксплуатационные испытания.

Ранее сообщалось, что работы по укладке второй нитки «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании должны начаться в конце марта.

По словам главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, газопровод будет достроен в 2021 году

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