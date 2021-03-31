Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока — 2»
- Reuters
«Информируем вас о том, что судно «Академик Черский» прибыло на точку проведения работ», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняет агентство, последние три недели «Академик Черский» находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводил ходовые и предэксплуатационные испытания.
Ранее сообщалось, что работы по укладке второй нитки «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании должны начаться в конце марта.
По словам главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, газопровод будет достроен в 2021 году.