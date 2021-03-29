Германия приняла к сведению слова Блинкена о «Северном потоке — 2»

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Германия приняла к сведению слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о «Северном потоке — 2». Берлин оставил свою позицию неизменной.
Германия приняла к сведению слова Блинкена о «Северном потоке — 2»
  • Reuters

Об этом сказала представитель германского МИД Андреа Зассе.

«Мы приняли к сведению заявление госсекретаря Блинкена в конце прошлой недели. Что касается нашей позиции по проекту, то... наша позиция остаётся неизменной», — цитирует её РИА Новости.

В интервью CNN Блинкен рассказал, что США продолжат вводить санкции против газопровода, потому что считают его строительство плохой идеей.

В свою очередь, министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».

По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, «главный приоритет — создать условия для завершения строительства этого трубопровода».

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