США предупредили Германию о продолжении давления на «Северный поток — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил, что американская сторона поставила Германию в известность о своей позиции относительно строительства «Северного потока — 2». Вашингтон намерен продолжать наращивать санкции против проекта, добавил он.

«Мы считаем, что это плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнёру — Германии. И это то, что я сделал. В конгрессе придерживаются такого же мнения. Согласно (американскому. — RT) законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать делать это (наращивать санкции. — RT)», — приводит слова американского дипломата ТАСС.

Как ранее заявил Блинкен, фирмы, которые заняты в строительстве газопровода, рискуют подпасть под санкции. В Госдепе отмечали, что президент США Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой.

При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о наличии в НАТО сторонников «Северного потока — 2». По его словам, организация не смогла выработать общей позиции по поводу проекта.

В свою очередь, министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».