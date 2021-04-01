Регулятор Германии отклонил протест экологов против прокладки «Северного потока — 2»

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток — 2».

«После оценки сомнений, выраженных в протестах (заявителей. — RT), и новой всеобъемлющей экологической и природоохранной проверки выданное ранее разрешение остаётся законным», — цитирует РИА Новости заявление BSH.



Ранее немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток — 2». Экологи утверждали, что регулятор якобы не учитывал вопросы охраны окружающей среды и влияния проекта на климат.