«Германия приняла решение»: Меркель заявила о намерении достроить «Северный поток — 2»

ФРГ заинтересована в развитии торговых связей с Россией и выступает за продолжение проекта «Северный поток — 2», заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на заседании ПАСЕ. По словам германского лидера, газ, который будет поставляться по этому газопроводу, ничем не отличается от топлива, поставляемого Россией в Европу по другим каналам. По мнению экспертов, Меркель в очередной раз подтвердила приверженность германских элит прагматичной тактике, в рамках которой выгодное сотрудничество ставится выше политических спекуляций. При этом США не оставят попыток сорвать российско-германский газотранспортный проект, считают эксперты.

Германия хочет развивать торговые отношения с Россией и выступает за строительство газопровода «Северный поток — 2», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на онлайн-заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Она отметила, что споры вокруг проекта «Северный поток — 2» являются частью более масштабных разногласий европейских стран с Москвой, в числе прочего это элемент политической борьбы.

«Германия приняла решение о строительстве «Северного потока — 2», — сказала Меркель.

Германский лидер привела в качестве аргумента работу уже действующего трансбалтийского газопровода.

«Хочу указать, что... газ «Северного потока — 1» не хуже того, что идёт транзитом через Украину, или газ, который приходит из России через Турцию», — отметила канцлер.

Она также напомнила, что позиция членов ЕС выражается в обновлённой газовой директиве, которая вступила в силу в мае 2019 года. В документе закреплено правило, согласно которому страна — участница союза сама определяет, распространяются ли правила Третьего энергопакета на морской газопровод, выходящий на её территорию.

Как пояснила Меркель, у неё складывается впечатление, что в случае с критикой проекта газопровода речь идёт о следующем вопросе: «Хотим ли мы вести торговлю с Россией?»

«У нас много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но тем не менее мы должны разговаривать», — добавила она.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Reuters

© Michele Tantussi

По мнению экспертов, заявление Меркель можно расценивать как подтверждение планов Берлина следовать прагматичным курсом в отношениях с Москвой.

«Эта позиция означает, что власти ФРГ преследуют практические интересы своей страны, ставят их выше политических разногласий», — отметил в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и проблем РУДН Павел Фельдман.

Похожей точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«Ангела Меркель не раз делала заявления в поддержку «Северного потока — 2». Сегодня Германия вынуждена лавировать между политическими интересами, особым режимом трансатлантических отношений и прагматическими интересами бизнеса, который заинтересован в запуске газопровода. На Меркель оказывается огромное давление, но в целом слово канцлера обладает большим весом», — отметил эксперт в беседе с RT.

Политические нюансы

Ранее аналогичную позицию по «Северному потоку — 2» озвучил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он отверг идею сворачивания строительства газопровода.

«Мы давно ведём эту дискуссию. И совсем не обязательно, что подобные меры приведут к изменениям в действиях Москвы. Я думаю, скорее наоборот», — сказал он.

О негативных последствиях для ФРГ в случае остановки газотранспортного проекта в начале марта заявила министр экологии ФРГ Свенья Шульце. Остановка строительства может обернуться для Берлина исками о возмещении ущерба, считает она.

«Есть угроза, что нам будут предъявлены требования по возмещению убытков в Международном арбитражном суде», — сказала Шульце.

Министр экологии ФРГ Свенья Шульце

Reuters

© Annegret Hilse

Министр также пояснила, что ФРГ не может сразу выйти из угольной, ядерной и газовой энергетики.

«В этом и следующем десятилетиях нам понадобится природный газ», — подчеркнула Шульце.

При этом министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр придерживается несколько иного мнения. Она отметила, что ещё не решено, будет ли по газопроводу поступать топливо и в каком объёме. Об этом министр заявила во время дебатов, организованных аналитическим центром IFRI и фондом Конрада Аденауэра.

Крамп-Карренбауэр сообщила, что, насколько ей известно, сейчас этим вопросом занимаются юристы. Тем не менее министр видит мало пространства для манёвра, чтобы остановить почти завершённый проект.

Ранее глава германского Минобороны заявила, что объёмы прокачиваемого по «Северному потоку — 2» газа должны быть поставлены в зависимость от «поведения России».

По мнению Павла Фельдмана, заявления главы оборонного ведомства ФРГ призваны повысить её статус в глазах американских партнёров Берлина, которые давно выступают против «Северного потока — 2».

«В ФРГ есть разногласия в политических кругах в связи с грядущим транзитом власти, поскольку Ангела Меркель — уходящий лидер», — пояснил эксперт.

Не исключил влияния США на главу Минобороны ФРГ и Александр Камкин. Эксперт напомнил о недавнем визите главы Пентагона в Германию и предположил, что Крамп-Карренбауэр может находиться «под впечатлением» от общения с американским коллегой.

Повышенное давление

Напомним, укладка «Северного потока — 2» началась в сентябре 2018 года, протяжённость газопровода должна составить более 1200 км.

Магистраль станет второй газотранспортной веткой, соединяющей Россию и Германию по дну Балтийского моря. «Северный поток — 2» состоит из двух ниток, суммарная мощность которых рассчитана на прокачку 55 млрд куб. м газа в год. С учётом мощностей уже действующего газопровода «Северный поток» Россия сможет поставлять в Европу на этом направлении 110 млрд куб. м газа в год.

Против российско-германского проекта активно выступает Вашингтон. В 2019 году США ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода. В результате швейцарская компания Allseas вышла из проекта и прекратила прокладку трубопровода.

Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» в порту немецкого города Висмар

РИА Новости

© Дмитрий Лельчук

Однако это не привело к закрытию проекта, поскольку «Газпром» подключил к работам российские суда-трубоукладчики.

В конце 2020-го американский сенат одобрил оборонный бюджет на 2021 год, в котором также содержались поправки о новых ограничениях в отношении «Северного потока — 2».

Как заявил в конце марта председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, строительство газовой магистрали завершится в текущем году, несмотря на потерянное из-за санкций время.

«Работа активная идёт, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — сказал Зубков.

В Берлине не раз давали понять, что недовольны действиями заокеанского партнёра, руководство ФРГ обращало внимание на неуместность экстерриториальных санкций США.

Однако Вашингтон не намерен ослаблять давление. Как заявил в конце марта глава Госдепа США Энтони Блинкен, американские власти продолжат вводить санкции против компаний, участвующих в прокладке «Северного потока — 2».

«Мы считаем, что это (строительство газопровода. — RT) плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнёру — Германии... Согласно законодательству (Соединённых Штатов. — RT), мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод. Мы дали ясно понять, что будем продолжать делать это (вводить санкции. — RT)», — сказал дипломат.

В Госдепе считают, что морской газопровод станет инструментом «принуждения» в руках Москвы в сфере внешней политики. Ранее Блинкен заявил, что предупредил германскую сторону о планах США ввести новые санкции после завершения строительства «Северного потока — 2».

Кроме того, строителям газопровода приходится сталкиваться с повышенной военной активностью в районе проведения работ, нередко эта активность носит провокационный характер. Об этом ранее рассказал директор филиала компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

«После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода «Северный поток — 2» в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолётов и вертолётов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер», — сообщил он.

Острый вопрос

Противодействие проекту оказывается на фоне обвинений в адрес России, которые делают американские, украинские и европейские власти. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты обеспокоены «ростом проявлений российской агрессии на востоке Украины, в том числе перемещением российских войск к украинской границе». Аналогичные обвинения озвучил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По мнению Павла Фельдмана, администрация Джо Байдена будет усиливать давление на Берлин с требованием закрыть проект «Северный поток — 2» под разными предлогами.

«До тех пор, пока альянс ХДС/ХСС будет оставаться у власти в ФРГ, германская сторона будет отстаивать свои интересы и не поддастся на давление Вашингтона. Перелом курса можно ожидать в случае победы на выборах Зелёной партии, в которой царят крайне русофобские настроения», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Камкин.