Меркель призвала поддерживать диалог с Россией

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на имеющиеся разногласия Запада в отношениях с Москвой, нужно поддерживать диалог с Россией.
Меркель призвала поддерживать диалог с Россией
  • Reuters

Об этом она заявила по видеосвязи на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Мы должны оставаться в диалоге», — сказала Меркель.

При этом она признала, что сейчас «очень много конфликтов, которые осложняют отношения» с Россией.

Меркель отметила, что Германия, несмотря на мнение других стран ЕС, приняла решение в пользу «Северного потока — 2».

Она добавила, что в беседах с российским лидером Владимиром Путиным открыто критикует некоторые вещи.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель разъяснил ей, что Москва вольна передвигать вооружённые силы по стране на своё усмотрение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить