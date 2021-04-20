Меркель призвала поддерживать диалог с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на имеющиеся разногласия Запада в отношениях с Москвой, нужно поддерживать диалог с Россией.

Об этом она заявила по видеосвязи на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Мы должны оставаться в диалоге», — сказала Меркель.

При этом она признала, что сейчас «очень много конфликтов, которые осложняют отношения» с Россией.

Меркель отметила, что Германия, несмотря на мнение других стран ЕС, приняла решение в пользу «Северного потока — 2».

Она добавила, что в беседах с российским лидером Владимиром Путиным открыто критикует некоторые вещи.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель разъяснил ей, что Москва вольна передвигать вооружённые силы по стране на своё усмотрение.