«Торговая война, которую ведёт главный партнёр»: в ЕП подняли вопрос о защите европейского бизнеса от законов США

В Европарламенте заявили о необходимости защиты европейских компаний от экстратерриториального действия законов США. RT ознакомился с текстом обращения депутата от Бельгии Филипа де Мана к Еврокомиссии, в котором тот отметил, что, несмотря на законодательные меры ЕС, бизнес страдает от последствий «торговой войны, которую против Евросоюза ведёт его главный партнёр». Как считают эксперты, полностью ликвидировать зависимость от Штатов у европейцев вряд ли получится, однако им очень важно по крайней мере снизить её — в частности, за счёт отказа от доллара.

Евродепутат от Бельгии Филип де Ман (группа «Идентичность и демократия») поднял вопрос о необходимости защиты европейских компаний от американских санкций. RT ознакомился с текстом запроса парламентария к Еврокомиссии.

Он уточнил, что юридические нормы ЕС, дающие компаниям возможность не следовать законам США, имеющим экстратерриториальную юрисдикцию, действуют лишь в теории. На практике же подобные преференции не имеют большого значения для представителей бизнеса из Евросоюза, опасающихся потерять свою долю на американском рынке.

Принимая это во внимание, парламентарий обратился к Еврокомиссии с рядом вопросов.

«Учитывая, что Еврокомиссия сейчас говорит о системе общих для США и ЕС всепобеждающих ценностей, может ли она сказать, планируется ли включить вопрос эктратерриториальной юрисдикции США в повестку следующей встречи с представителем американского правительства?» — спросил де Ман.

Также он поинтересовался, что планирует делать Еврокомиссия для защиты европейских компаний от последствий «торговой войны, которую против ЕС ведёт его главный партнёр по «этой общей системе ценностей».

Помимо прочего в своём обращении евродепутат упомянул о мерах, уже принятых Евросоюзом для того, чтобы помочь европейским предпринимателями чувствовать себя на рынке более свободно. Так, де Ман отметил, что в 2019 году Еврокомиссия ввела в действие разработанный Францией, Великобританией и Германией блокирующий механизм INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) — «Инструмент поддержки торговых обменов», направленный на «полную изоляцию» финансовых транзакций использующих его сторон от связей с США. Однако, по его словам, этот механизм пока практически не использовался.

Депутат Европейского парламента от Бельгии Филип де Ман

globallookpress.com

© Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com

«Обеспечение конкурентных преимуществ»



Американцы часто пользуются для защиты собственных интересов имеющимися в их арсенале возможностями по ограничению деятельности иностранного бизнеса с помощью законов США, имеющих экстратерриториальное действие. Они применяют их в отношении зарубежных физических и юридических лиц в различных сферах — например, борьбы с коррупцией, с распространением ядерного оружия или с нарушениями прав человека.

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При этом неоднократно терпели убытки из-за таких действий Соединённых Штатов и европейские компании. Так, из-за американских санкций, введённых против Ирана из-за якобы несоблюдения исламской республикой условий «Совместного всеобъемлющего плана действий» по ядерной программе, французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире — в 2018 году была вынуждена выйти из совместного с Ираном проекта разработки газового месторождения стоимостью около $4,8 млрд.

Её примеру вынуждены были последовать, среди прочих, немецкая нефтегазовая компания Wintershall, спортивный бренд Adidas, а также датская фирма Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках.

Прежде всего именно для проведения торговых операций с Ираном в обход американских санкций ЕС и ввёл в действие упомянутый Филипом де Маном механизм INSTEX. Первую транзакцию в его рамках Иран и Евросоюз провели в 2020 году. Однако это была сделка по поставке из Европы в Иран медицинских товаров, что и так не подпадает под действие американских рестрикций.

Крупные финансовые потери европейские предприниматели понесли и из-за непрекращающегося противодействия США строительству российского газопровода «Северный поток — 2». Так, ранее сообщалось, что в феврале от участия в проекте отказались около 20 компаний из-за угрозы введения санкций со стороны Вашингтона, предусмотренных американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe’s Energy Security Act, PEESA).

В список покинувших проект вошли, например, немецкая и французская страховые компании Munich Re Syndicate и Axa Group.

Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Reuters

© Maxim Shemetov

Кроме того, европейцев затронул закон «О коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). В разное время под его действие подпали многие фирмы из ЕС. Здесь речь шла о выплате компаниями штрафов в рамках расследований дел о взятках, проводимых Вашингтоном.

Так, в 2015 году французскому машиностроительному концерну Alstom пришлось выплатить штраф размером в $772 млн. Тот же закон не обошёл стороной британского производителя двигателей Rolls-Royce (более $800 млн в 2017 году) и крупнейшего немецкого финансового конгломерата Deutsche Bank (более $120 млн в 2021 году).

Отметим, что в Евросоюзе неоднократно заявляли об обеспокоенности применением американских законов против европейских компаний — например, с критикой введения Вашингтоном санкций выступал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Европейский союз в принципе выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, осуществляющих законный бизнес», — уточнил он, подчеркнув, что экстратерриториальное применение ограничений противоречит международному праву.

«Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами», — констатировал дипломат.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз должен укрепить свою торговую политику, «чтобы уравновесить соотношение сил и защитить себя, если партнёры станут играть не по правилам».

В целом введение санкций является прерогативой ООН, напомнил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Несмотря на это, США в одностороннем порядке и без одобрения со стороны всемирной организации вводят против своих союзников «односторонние ограничительные или репрессивные меры», в том числе для обеспечения конкурентных преимуществ американских компаний, объяснил эксперт.

«Они исходят из того, что их законодательство должно действовать повсеместно по миру. Своих союзников США «наказывают» за то, что те ведут свои дела самостоятельно, не согласовывая с американцами. А в американском понимании «согласовывать действия» — значит действовать в их интересах. Поэтому здесь существует определённый тупик, из которого американским союзникам трудно выбраться: либо им надо твёрдо говорить, что они будут действовать самостоятельно, либо пытаться, как большинство из них и делает, лавировать», — уточнил Оленченко.

Как отметил директор Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин, США готовы отстаивать своих интересы в ущерб партнёрам и в нарушение общепринятых норм.

«У Соединённых Штатов есть свои интересы, которые связаны с их конфронтацией с рядом государств, в частности с Россией, Китаем и Ираном. Ради этого они готовы действовать, несмотря на нормы ВТО, представления о справедливости, интересы даже американского бизнеса в ряде случаев. Политические ситуации явно берут сейчас верх», — рассказал он RT.

Путь к экономической независимости



При этом США и ЕС тесно взаимодействуют в экономической сфере. По данным Евростата, в 2019 году США были крупнейшим торговым партнёром Евросоюза. На долю Соединённых Штатов приходилось чуть более 15% (около €617 млрд) от общего объёма товарооборота ЕС. Вторым по величине торговым партнёром Европы на тот момент был Китай с долей порядка 13,8% (€561,2 млрд).

Впрочем, в 2020 году (по словам специалистов, это во многом связано с последствиями пандемии коронавируса) ситуация изменилась — Пекин обошёл Вашингтон и впервые в истории стал главным торговым партнёром Евросоюза. Так, доля Китая в товарообороте с ЕС выросла до 16%, а взаимный объём торговли увеличился до €586 млрд.

В свою очередь, доля США осталась на отметке 15%, однако объём торговли между Соединёнными Штатами и Евросоюзом сократился до €555 млрд.

Тем не менее, принимая во внимание неоднозначную политику США в отношении европейских партнёров, в ЕС стали задумываться о разработке механизмов защиты от экстратерриториального действия американских законов.

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В частности, речь идёт об повышении роли евро в международных расчётах, создании независимых платёжных механизмов, развитии инструмента компенсаций компаниям, пострадавшим от экстратерриториальных санкций, оказании системной юридической помощи европейскому бизнесу, а также о введении встречных ограничительных мер в случае необходимости.

Однако директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Анастасия Лихачёва усомнилась в возможностях Евросоюза противостоять американским рестрикциям в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе.

«Мы можем констатировать, что европейский бизнес не верит в политические возможности европейских лидеров защитить его от санкций и уже активно и планомерно сворачивает свою активность по санкционным направлениям с Ираном. Можно ожидать стремления европейского бизнеса к соблюдению режима американских санкций и в дальнейшем по другим направлениям», — отметила она в разговоре с RT.

При этом эксперт добавила, чтов таком случае европейским компаниям будет проще отсечь «проблемные рынки» из-за американских ограничений, чем ставить под удар все остальные виды своей деятельности.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Максим Братерский напомнил, что фирмы из Европы, как и из многих других стран, зависят от доллара, что снижает степень их самостоятельности в экономическом плане.

«Пока расчёты осуществляются через доллары, у американцев есть над этими расчётами власть, техническая, но очень сильная», — объяснил эксперт в беседе с RT.

Европейцам следует уходить от доллара — работать в евро и других валютах, добавил специалист.

«Полностью ликвидировать зависимость от Штатов не получится, но снизить её каким-то образом, хотя бы на техническом уровне, например при расчётах в другой валюте, европейцы могут», — уточнил при этом Братерский.

Более того, большинство европейских компаний вынуждены следовать требованиям Вашингтона ещё и в связи с тем, что на американском рынке они зарабатывают гораздо больше, чем на сделках с другими партнёрами, и «с этим особо ничего не сделаешь», заявил эксперт.

«Покуда американский рынок будет оставаться таким привлекательным и все компании мира будут туда стремиться, у американцев этот рычаг в руках сохранится», — подытожил он.