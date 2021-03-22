«Снижать санкционные риски»: Лавров призвал отходить от использования доллара

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости переходить к расчётам в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару, чтобы снизить санкционные риски. Министр подчеркнул, что Москва должна выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от «причуд» западных партнёров. По словам Лаврова, санкции стали главным инструментом действий Запада, в частности США, которые разучились применять классическую дипломатию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем, чтобы снизить санкционные риски. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ.

Глава МИД напомнил, что США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития России и Китая.

«Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — пояснил он.

Лавров обратил внимание, что Москва и Пекин вынуждены выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от «причуд» западных партнёров, которые «продвигают свою идеологизированную повестку дня», нацеленную на сохранение своего доминирования за счёт сдерживания развития других стран.

Он напомнил, что санкции являются главным инструментом действий Запада, в частности США, которые разучились применять классическую дипломатию.

«Когда же разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов и от партнера ждут исключительно «признания своих ошибок» и согласия на выдвигаемые требования, — это не дипломатия. Как только наши западные партнеры встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям», — отметил министр.

По той же «дорожке» пошёл и Евросоюз, объявивший санкции против России под вымышленным предлогом, и не предъявивший никаких фактов и доказательств, заметил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, 2 марта США и Евросоюз ввели антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. В список Вашингтона попали семь российских должностных лиц и 14 организаций. Среди них оказались директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин. Кроме того, в список попали 27-й Научный центр Минобороны, Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии и 33-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны.

Reuters

Брюссель, в свою очередь, внёс в санкционный список председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Росгвардии Виктора Золотова, руководителя ФСИН Александра Калашникова и Игоря Краснова. В качестве обоснования ограничительных мер на Западе утверждают, что эти лица причастны к задержанию и вынесению обвинительного приговора Алексею Навальному, который отбывает наказание в исправительной колонии.

В Москве неоднократно обращали внимание, что такие заявления являются попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные ограничения «абсолютно неприемлемыми» и заявил, что они не останутся без ответа, который будет сформирован по принципу взаимности.

«Мы в целом подобные решения считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования, а главное — не имеющими ни эффекта, ни смысла», — подчеркнул Песков.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала санкции враждебным антироссийским выпадом, отметив, что Белый дом «пытается культивировать образ внешнего врага».

Она также заявила, что Москва «скоро порадует» Вашингтон ответным стоп-листом.

При этом в октябре 2020 года ЕС также ввёл антироссийские санкции из-за якобы причастности Москвы к «отравлению» Навального. В Брюсселе, однако, так и не ответили на многочисленные запросы Москвы с требованием предоставить биоматериалы, документацию, или какие-либо ещё доказательства по делу.

Как подчёркивал Дмитрий Песков, США и Евросоюз, которые пытаются сознательно укрывать имеющуюся информацию, намеренно «или скрывают истинную подоплёку всей этой берлинской истории, или чинят препятствия на пути установления истины», что возмутительно и неприемлемо.

4 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Вашингтоне и Лондоне рассматривают возможность введения новых санкций против России за якобы применение химоружия.

Дмитрий Песков выразил надежду, что «подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ», а также назвал «абсолютно безосновательными и голословными» обвинения в адрес России касательно того, что якобы на территории страны имеется химическое оружие.

Он также добавил, что в Москве «прорабатывают различные сценарии» на случай введения новых антироссийских санкций, чтобы наилучшим образом защитить интересы страны, российских граждан и бизнеса.