МИД России заявил о готовности Москвы ответить на санкции Вашингтона

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире «Первого канала» заявила о готовности Москвы ответить на антироссийские санкции Вашингтона.
МИД России заявил о готовности Москвы ответить на санкции Вашингтона
  • РИА Новости

«Почему вы думаете, что мы ждём? Никто не ждёт, другое дело, что на данный момент, раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведётся», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Евросоюз и США объявили о новых антироссийских санкциях. В список Вашингтона попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». 

В Кремле подобные ограничения назвали абсолютно неприемлемыми и подчеркнули, что при ответе страна не откажется от принципа взаимности.

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