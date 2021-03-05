В Кремле заявили о работе над сценарием защиты от санкций США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти и бизнес прорабатывают сценарий защиты российских граждан и предпринимателей от санкций США.

По его словам, ранее в Вашингтоне анонсировали уже вторую часть санкций.

«Россия понимает это, учитывает это и прорабатывает различные сценарии, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», — заявил он.

Ранее Евросоюз и США объявили о новых антироссийских санкциях. В список Вашингтона попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия».

В Кремле подобные ограничения назвали абсолютно неприемлемыми и подчеркнули, что при ответе страна не откажется от принципа взаимности.