МИД России заявил о шантаже Европы со стороны США по «Северному потоку — 2»
- Reuters
Как отметили дипломаты, реализация проекта укрепит взаимосвязанность России и ЕС в экономической сфере, а также внесёт вклад в энергобезопасность Европы.
«Рассчитываем, что наши еэсовские партнёры устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа», — говорится в сообщении.
Накануне в Белом доме заявили, что новый американский лидер Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы.
Там сообщили, что собираются изучить предпринятые предыдущей администрацией меры в отношении проекта.
Как отмечала канцлер Германии Ангела Меркель, санкции США в отношении «Северного потока — 2» неуместны.