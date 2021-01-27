МИД России заявил о шантаже Европы со стороны США по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Россия рассчитывает, что Евросоюз устоит перед шантажом со стороны США по проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.
МИД России заявил о шантаже Европы со стороны США по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Как отметили дипломаты, реализация проекта укрепит взаимосвязанность России и ЕС в экономической сфере, а также внесёт вклад в энергобезопасность Европы.

«Рассчитываем, что наши еэсовские партнёры устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа», — говорится в сообщении.

Накануне в Белом доме заявили, что новый американский лидер Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы. 

Там сообщили, что собираются изучить предпринятые предыдущей администрацией меры в отношении проекта.

Как отмечала канцлер Германии Ангела Меркель, санкции США в отношении «Северного потока — 2» неуместны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить