МИД России заявил о шантаже Европы со стороны США по «Северному потоку — 2»

Россия рассчитывает, что Евросоюз устоит перед шантажом со стороны США по проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.

Как отметили дипломаты, реализация проекта укрепит взаимосвязанность России и ЕС в экономической сфере, а также внесёт вклад в энергобезопасность Европы.

«Рассчитываем, что наши еэсовские партнёры устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа», — говорится в сообщении.

Накануне в Белом доме заявили, что новый американский лидер Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы.

Там сообщили, что собираются изучить предпринятые предыдущей администрацией меры в отношении проекта.

Как отмечала канцлер Германии Ангела Меркель, санкции США в отношении «Северного потока — 2» неуместны.