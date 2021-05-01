Транзит ответственности: почему «Нафтогаз» заявил о планах использовать все возможности для давления на «Газпром»

«Нафтогаз Украины» намерен задействовать все юридические возможности для давления на российский «Газпром». Об этом сообщил новый глава украинской госкомпании Юрий Витренко. По его словам, это нужно, чтобы российский холдинг «не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы». Кроме того, Киев собирается добиваться переноса точек передачи газа европейским потребителям на границу с РФ. По мнению экспертов и источников RT в политических кругах Украины, заявления Витренко, назначение которого на позицию топ-менеджера «Нафтогаза» раскритиковали в Госдепе, рассчитаны прежде всего на западных партнёров. Аналитики отмечают, что таким образом Киев пытается убедить Вашингтон и Брюссель в своём намерении и далее следовать их интересам.

Председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания будет задействовать все юридические возможности для оказания давления на «Газпром».

«Мы будем использовать все юридические возможности, которые есть у «Нафтогаза», для того, чтобы сделать так, чтобы «Газпром» не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы, из которой, например, сейчас Украина покупает газ, чтобы и экономически обоснованный уровень цены на этом рынке, соответственно, был ниже. А это, в свою очередь, зависит от того, даст ли возможность «Газпром» европейским покупателям газа перенести точки передачи газа на украинско-российскую границу», — сказал он в ходе своей первой пресс-конференции в новой должности.

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По его словам, транзитный контракт, заключённый в конце 2019 года между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», разрешает обращаться в международный арбитраж. И Витренко пообещал рассмотреть эту возможность и использовать её, хотя в конце 2019-го компании заключили мировое соглашение, предусматривавшее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по уже подписанным контрактам.

При этом новый топ-менеджер украинской энергокомпании подчеркнул, что Киев продолжит противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2» и надеется на помощь США и Германии в этом вопросе.

Напомним, 29 апреля Юрий Витренко по решению кабинета министров Украины был назначен председателем правления «Нафтогаза». Ранее — с декабря прошлого года — он исполнял обязанности министра энергетики Украины. До этого Витренко на протяжении шести лет работал в «Нафтогазе», в частности занимал должность исполнительного директора. Как подчёркивает пресс-служба украинской нефтегазовой компании, «среди важнейших достижений Юрия Витренко — успешные арбитражные дела против российского «Газпрома», а также диверсификация источников поставок природного газа, что позволило Украине устранить критическую зависимость от РФ».

«Ставит под угрозу прогресс»

Напомним, 28 апреля украинское правительство прекратило полномочия членов наблюдательного совета «Нафтогаза Украины» и главы правления компании Андрея Коболева в связи с неудовлетворительной работой по итогам 2020 года. Как говорится в сообщении кабмина, соответствующее решение было принято на собрании акционеров.

Отмечается, что по итогам деятельности «Нафтогаза» чистый консолидированный убыток в 2020 году составил 19 млрд гривен (около $678,6 млн). В то время как в утверждённом правительством Украины финансовом плане компании предполагалось получение прибыли размером в 11,5 млрд гривен (около $410 млн).

Хранилище газа в Киевской области

Reuters

© Gleb Garanich

На кадровые перестановки в «Нафтогазе» отреагировали в США. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен «недавними действиями кабинета министров Украины по манипулированию существующим законодательством с целью распустить наблюдательный совет и заменить руководство ведущей украинской энергетической компании».

«Этот просчитанный шаг (использование процессуальной лазейки), нацеленный на изгнание видных специалистов из советов (директоров. — RT) ряда ключевых государственных предприятий, отражает пренебрежение практиками справедливого и прозрачного корпоративного управления и препятствует продолжительным усилиям по реформированию энергетического сектора Украины и улучшения её инвестиционного климата», — подчеркнул Прайс.

Он также назвал такие действия свежим примером «того, как Украина игнорирует передовой опыт и ставит под угрозу экономический прогресс, достигаемый большим трудом».

«Мы и впредь будем оказывать Украине поддержку в укреплении её институтов, в том числе продвигать демократические институты и реформы корпоративного управления, однако украинское руководство должно вносить в эту работу свой вклад», — отметил он.

«Усилить переговорные позиции»

Говоря о кадровых решениях Киева в «Нафтогазе» и о первых антироссийских заявлениях Витренко на новом посту, эксперты отмечают, что таким образом экс-министр пытается успокоить западных партнёров и убедить их, что увольнение Коболева не означает смены политических преференций энергокомпании.

«Это своего рода сигнал, что компания продолжит ориентироваться на интересы Запада. Кроме того, своим выступлением Витренко хочет подчеркнуть, что смена руководства «Нафтогаза» не означает восстановления или продвижения интересов «Газпрома», — пояснил в комментарии RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Аналогичную точку зрения высказал и источник RT в правительстве Украины, назвав заявление Витренко «заигрыванием с Западом».

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«Смену руководства компании пролоббировал глава офиса президента Андрей Ермак. Снизить цену на газ для населения вопреки обещаниям МВФ — это инициатива как раз Витренко, который хотел снять напряжение в обществе и поддержать рейтинг Зеленского. Понятно, что заявления о новых судах с «Газпромом» — это больше пиар, который должен убедить западных партнёров, что Украина не намерена договариваться с Россией», — говорит политик.

Как отметил, в свою очередь, собеседник RT в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, европейские и американские партнёры опасаются, что страна может отказаться от реализации всех обещанных ею реформ.

«На Западе думают, что Киев пытается принимать решения без учёта их требований. При таком раскладе можно даже не рассчитывать на кредит от МВФ, поэтому не очень понятно, на что надеется Ермак», — отметил он.

Источник RT в партии «Слуга народа», со своей стороны, не исключил, что визит госсекретаря США на Украину, который должен состояться на следующей неделе, отчасти может быть связан с решениями украинских властей, которые не устраивают Белый дом.

«Запад недоволен действиями Киева. Видимо, в окружении Зеленского рассчитывают, что европейцы и американцы не заметят всего, что происходит, особенно если делать громкие заявления. Например, пригрозить судом «Газпрому». Но я бы не рассчитывал, что Украина сможет выиграть хоть один иск, поскольку поводы для заявлений в суд уж явно надуманные. А то, что разговор Зеленского с Блинкеном будет непростым, это точно», — считает депутат.

С точки зрения Руслана Бортника, США обеспокоены отставкой Коболева, поскольку опасаются, что этот шаг может привести к снижению влияния Соединённых Штатов на энергетический сектор Украины. Эксперт также напомнил, что именно Коболев и Витренко «в значительной мере виновны в сокращении транзита газа между Украиной и Россией».

«В дальнейшем компания продолжит терять прибыльность и экономическую привлекательность. Её финансовое положение ухудшается», — констатирует аналитик.

Юрий Витренко

globallookpress.com

© Yuliia Ovsiannikova/ZUMAPRESS.com

Что же касается заявления нового топ-менеджера «Нафтогаза» о борьбе за перенос точек передачи российского газа с западной границы Украины на её восточные рубежи, то, как полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, оно связано с желанием Киева переложить ответственность за проблемы с транзитом на Брюссель.

«В условиях резкого падения объёмов прокачки газа через Украину и снижения прибыли «Нафтогаз» хочет, чтобы этим вопросом занимались европейские партнёры. Киев хочет, чтобы Европа напрямую договаривалась с Россией и урегулировала ситуацию с управлением украинской транзитной системой. Однако эта инициатива сопряжена с большими рисками для европейских партнёров, поэтому они на это вряд ли согласятся», — сказал Абзалов в разговоре с RT.

Он также полагает, что Киев, несмотря на ничтожную вероятность успешного для себя исхода, продолжит попытки остановить или задержать реализацию «Северного потока — 2».

«Киев продолжит торпедировать строительство газопровода даже на его завершающей стадии. Для украинских властей он крайне невыгоден. К тому же им надо как-то усилить свои переговорные позиции перед введением в эксплуатацию этого стратегического объекта», — заключил аналитик.