Эксперт объяснил заявление главы «Нафтогаза» о возможных новых исках к «Газпрому»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление нового главы НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко, в котором он допустил, что компания будет подавать новые иски к российской компании «Газпром».

Эксперт отметил, что и новый глава украинской компании Юрий Витренко, и экс-глава Андрей Коболев используют одинаковую стратегию, позиционируя себя как люди, которые имеют «уникальные способности» побеждать «Газпром» в судах.

«Они позиционируют себя как незаменимые люди, которые обязательно должны быть во главе либо «Нафтогаза», либо Министерства энергетики... При этом они между собой борются, мы видим, что происходит аппаратная борьба, поэтому всегда надо поднимать вот эту тему, что от «Газпрома» можно ещё что-то получить, что история судебных тяжб не закончена», — объяснил Юшков.

По его словам, кроме как отвлекать внимание на «Газпром», никаких удачных стратегий у них быть не может.

«У «Нафтогаза» добыча падает, плюс есть огромная проблема подорожания газа для населения. Поэтому тут нужно людям всё объяснить — борьба с «Газпромом» всё спишет. В реальности — придраться не к чему. Контракты на транзит и на поставку газа — история с ними закончена, было подписано мировое соглашение, и протокол с участием европейцев был подписан о том, что ни одна из сторон претензий друг к другу предъявлять по этим контрактам больше не может», — пояснил специалист.

Как добавил Юшков, если говорить о возможности переноса точки передачи газа европейским потребителям на границу с Россией, то это, по его словам, невозможно, потому что «этого не хотят европейцы».

«Этот вопрос обсуждается между покупателем и поставщиком, но никак не со страной-транзитёром», — заключил он.

Ранее Витренко допустил, что компания будет подавать новые иски к российской компании «Газпром».

Он также добавил, что «Нафтогаз» будет добиваться переноса точек передачи газа европейским потребителям на границу с Россией.